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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2017)

    1 доллар США - 1,7867 маната

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,06% - до 1,8959 маната. Курс рубля упал на 0,33% - до 0,0300 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7867
    1 Евро 1.8959
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3355
    1 Аргентинское песо 0.1128
    1 Белорусский рубль 0.9153
    1 Бразильский реал 0.5547
    1 Дирхам ОАЭ 0.4864
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1512
    1 Чешская крона 0.0702
    100 Чилийских песо 0.2705
    1 Китайский юань 0.2592
    1 Датская крона 0.2550
    1 Грузинский лари 0.6589
    1 Гонконгский доллар 0.2304
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1495
    100 Индонезийских рупий 0.0134
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.2001
    1 Швейцарский франк 1.7671
    1 Израильский шекель 0.4680
    1 Канадский доллар 1.3595
    1 Кувейтский динар 5.8484
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0257
    100 Ливанских фунтов 0.1185
    1 Малазийский ринггит 0.4001
    1 Мексиканское песо 0.0830
    1 Молдавский лей 0.0888
    1 Египетский фунт 0.0943
    1 Норвежская крона 0.2097
    100 Узбекских сум 0.0552
    1 Польский злотый 0.4328
    1 Сингапурский доллар 1.2501
    1 Саудовский риал 0.4764
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4143
    1 Турецкая лира 0.4754
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.2275
    1 Новый туркменский манат 0.5111
    1 Украинская гривна 0.0647
    100 Японских йен 1.5647
    1 Новозеландский доллар 1.2678
    Золото (1 унция) 2126,7983
    Серебро (1 унция) 30,0880
    Платина (1 унция) 1734,8857
    Палладий (1 унция) 1332,8782
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