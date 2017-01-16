Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2017)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,06% - до 1,8959 маната. Курс рубля упал на 0,33% - до 0,0300 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7867 1 Евро 1.8959 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3355 1 Аргентинское песо 0.1128 1 Белорусский рубль 0.9153 1 Бразильский реал 0.5547 1 Дирхам ОАЭ 0.4864 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1512 1 Чешская крона 0.0702 100 Чилийских песо 0.2705 1 Китайский юань 0.2592 1 Датская крона 0.2550 1 Грузинский лари 0.6589 1 Гонконгский доллар 0.2304 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.1495 100 Индонезийских рупий 0.0134 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2001 1 Швейцарский франк 1.7671 1 Израильский шекель 0.4680 1 Канадский доллар 1.3595 1 Кувейтский динар 5.8484 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0257 100 Ливанских фунтов 0.1185 1 Малазийский ринггит 0.4001 1 Мексиканское песо 0.0830 1 Молдавский лей 0.0888 1 Египетский фунт 0.0943 1 Норвежская крона 0.2097 100 Узбекских сум 0.0552 1 Польский злотый 0.4328 1 Сингапурский доллар 1.2501 1 Саудовский риал 0.4764 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4143 1 Турецкая лира 0.4754 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.2275 1 Новый туркменский манат 0.5111 1 Украинская гривна 0.0647 100 Японских йен 1.5647 1 Новозеландский доллар 1.2678 Золото (1 унция) 2126,7983 Серебро (1 унция) 30,0880 Платина (1 унция) 1734,8857 Палладий (1 унция) 1332,8782