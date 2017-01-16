Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.01.2017)

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,06% - до 1,8959 маната. Курс рубля упал на 0,33% - до 0,0300 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7867
|1 Евро
|1.8959
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3355
|1 Аргентинское песо
|0.1128
|1 Белорусский рубль
|0.9153
|1 Бразильский реал
|0.5547
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4864
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1512
|1 Чешская крона
|0.0702
|100 Чилийских песо
|0.2705
|1 Китайский юань
|0.2592
|1 Датская крона
|0.2550
|1 Грузинский лари
|0.6589
|1 Гонконгский доллар
|0.2304
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1495
|100 Индонезийских рупий
|0.0134
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2001
|1 Швейцарский франк
|1.7671
|1 Израильский шекель
|0.4680
|1 Канадский доллар
|1.3595
|1 Кувейтский динар
|5.8484
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0257
|100 Ливанских фунтов
|0.1185
|1 Малазийский ринггит
|0.4001
|1 Мексиканское песо
|0.0830
|1 Молдавский лей
|0.0888
|1 Египетский фунт
|0.0943
|1 Норвежская крона
|0.2097
|100 Узбекских сум
|0.0552
|1 Польский злотый
|0.4328
|1 Сингапурский доллар
|1.2501
|1 Саудовский риал
|0.4764
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4143
|1 Турецкая лира
|0.4754
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2275
|1 Новый туркменский манат
|0.5111
|1 Украинская гривна
|0.0647
|100 Японских йен
|1.5647
|1 Новозеландский доллар
|1.2678
|Золото (1 унция)
|2126,7983
|Серебро (1 унция)
|30,0880
|Платина (1 унция)
|1734,8857
|Палладий (1 унция)
|1332,8782
Tural İbadlıАвтор новости
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