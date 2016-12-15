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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2016)

    1 доллар США - 1,7475 маната

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,8369 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 1,05% и составил 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7475
    1 Евро 1.8369
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.2970
    1 Аргентинское песо 0.1094
    1 Белорусский рубль 0.8907
    1 Бразильский реал 0.5185
    1 Дирхам ОАЭ 0.4758
    1 Южноафриканский рэнд 0.1248
    100 Вон Республики Корея 0.1483
    1 Чешская крона 0.0680
    100 Чилийских песо 0.2653
    1 Китайский юань 0.2520
    1 Датская крона 0.2471
    1 Грузинский лари 0.6570
    1 Гонконгский доллар 0.2252
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1914
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1883
    1 Швейцарский франк 1.7085
    1 Израильский шекель 0.4561
    1 Канадский доллар 1.3153
    1 Кувейтский динар 5.7127
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1159
    1 Малазийский ринггит 0.3914
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.0869
    1 Египетский фунт 0.0945
    1 Норвежская крона 0.2034
    100 Узбекских сум 0.0546
    1 Польский злотый 0.4139
    1 Сингапурский доллар 1.2159
    1 Саудовский риал 0.4660
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3660
    1 Турецкая лира 0.4944
    1 Тайваньский доллар 0.0548
    1 Таджикский сомони 0.2216
    1 Новый туркменский манат 0.5014
    1 Украинская гривна 0.0663
    100 Японских йен 1.4881
    1 Новозеландский доллар 1.2412
    Золото (1 унция) 2031,0319
    Серебро (1 унция) 29,1658
    Платина (1 унция) 1646,1450
    Палладий (1 унция) 1280,9175

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