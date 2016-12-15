Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2016)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,8369 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 1,05% и составил 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7475
|1 Евро
|1.8369
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.2970
|1 Аргентинское песо
|0.1094
|1 Белорусский рубль
|0.8907
|1 Бразильский реал
|0.5185
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4758
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1248
|100 Вон Республики Корея
|0.1483
|1 Чешская крона
|0.0680
|100 Чилийских песо
|0.2653
|1 Китайский юань
|0.2520
|1 Датская крона
|0.2471
|1 Грузинский лари
|0.6570
|1 Гонконгский доллар
|0.2252
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1914
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1883
|1 Швейцарский франк
|1.7085
|1 Израильский шекель
|0.4561
|1 Канадский доллар
|1.3153
|1 Кувейтский динар
|5.7127
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1159
|1 Малазийский ринггит
|0.3914
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.0869
|1 Египетский фунт
|0.0945
|1 Норвежская крона
|0.2034
|100 Узбекских сум
|0.0546
|1 Польский злотый
|0.4139
|1 Сингапурский доллар
|1.2159
|1 Саудовский риал
|0.4660
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3660
|1 Турецкая лира
|0.4944
|1 Тайваньский доллар
|0.0548
|1 Таджикский сомони
|0.2216
|1 Новый туркменский манат
|0.5014
|1 Украинская гривна
|0.0663
|100 Японских йен
|1.4881
|1 Новозеландский доллар
|1.2412
|Золото (1 унция)
|2031,0319
|Серебро (1 унция)
|29,1658
|Платина (1 унция)
|1646,1450
|Палладий (1 унция)
|1280,9175
Tural İbadlıАвтор новости