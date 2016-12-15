Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2016)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался неизменным и составил 1,7475 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,19% и составил 1,8369 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 1,05% и составил 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7475 1 Евро 1.8369 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.2970 1 Аргентинское песо 0.1094 1 Белорусский рубль 0.8907 1 Бразильский реал 0.5185 1 Дирхам ОАЭ 0.4758 1 Южноафриканский рэнд 0.1248 100 Вон Республики Корея 0.1483 1 Чешская крона 0.0680 100 Чилийских песо 0.2653 1 Китайский юань 0.2520 1 Датская крона 0.2471 1 Грузинский лари 0.6570 1 Гонконгский доллар 0.2252 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.1914 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1883 1 Швейцарский франк 1.7085 1 Израильский шекель 0.4561 1 Канадский доллар 1.3153 1 Кувейтский динар 5.7127 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1159 1 Малазийский ринггит 0.3914 1 Мексиканское песо 0.0853 1 Молдавский лей 0.0869 1 Египетский фунт 0.0945 1 Норвежская крона 0.2034 100 Узбекских сум 0.0546 1 Польский злотый 0.4139 1 Сингапурский доллар 1.2159 1 Саудовский риал 0.4660 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3660 1 Турецкая лира 0.4944 1 Тайваньский доллар 0.0548 1 Таджикский сомони 0.2216 1 Новый туркменский манат 0.5014 1 Украинская гривна 0.0663 100 Японских йен 1.4881 1 Новозеландский доллар 1.2412 Золото (1 унция) 2031,0319 Серебро (1 унция) 29,1658 Платина (1 унция) 1646,1450 Палладий (1 унция) 1280,9175