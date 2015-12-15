​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2015)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0491 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% и составил 1,1563 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.0491 1 Евро 1.1563 1 Российский рубль 0.0149 1 Австралийский доллар 0.7603 1 Аргентинское песо 0.1074 100 Белорусских рублей 0.0057 1 Бразильский реал 0.2706 1 Дирхам ОАЭ 0.2856 1 Южноафриканский рэнд 0.0693 100 Вон Республики Корея 0.0886 1 Чешская крона 0.0428 100 Чилийских песо 0.1474 1 Китайский юань 0.1623 1 Датская крона 0.1550 1 Грузинский лари 0.4386 1 Гонконгский доллар 0.1354 1 Индийская рупия 0.0156 1 Английский фунт стерлингов 1.5913 100 Индонезийских рупий 0.0075 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1240 1 Швейцарский франк 1.0673 1 Израильский шекель 0.2716 1 Канадский доллар 0.7654 1 Кувейтский динар 3.4612 1 Казахстанский тенге 0.0031 1 Киргизский сом 0.0136 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2425 1 Мексиканское песо 0.0605 1 Молдавский лей 0.0533 1 Египетский фунт 0.1340 1 Норвежская крона 0.1213 100 Узбекских сум 0.0377 1 Польский злотый 0.2650 1 Сингапурский доллар 0.7438 1 Саудовский риал 0.2797 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4606 1 Турецкая лира 0.3513 1 Тайваньский доллар 0.0320 1 Таджикский сомони 0.1582 1 Новый туркменский манат 0.3086 1 Украинская гривна 0.0442 100 Японских йен 0.8673 1 Новозеландский доллар 0.7131 Золото (1 унция) 1120,7011 Серебро (1 унция) 14,3937 Платина (1 унция) 895,9314 Палладий (1 унция) 573,8577