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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2015)

    1 Доллар США - 1,0491 манатов

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0491 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% и составил 1,1563 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0491
    1 Евро 1.1563
    1 Российский рубль 0.0149
    1 Австралийский доллар 0.7603
    1 Аргентинское песо 0.1074
    100 Белорусских рублей 0.0057
    1 Бразильский реал 0.2706
    1 Дирхам ОАЭ 0.2856
    1 Южноафриканский рэнд 0.0693
    100 Вон Республики Корея 0.0886
    1 Чешская крона 0.0428
    100 Чилийских песо 0.1474
    1 Китайский юань 0.1623
    1 Датская крона 0.1550
    1 Грузинский лари 0.4386
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0156
    1 Английский фунт стерлингов 1.5913
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1240
    1 Швейцарский франк 1.0673
    1 Израильский шекель 0.2716
    1 Канадский доллар 0.7654
    1 Кувейтский динар 3.4612
    1 Казахстанский тенге 0.0031
    1 Киргизский сом 0.0136
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2425
    1 Мексиканское песо 0.0605
    1 Молдавский лей 0.0533
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1213
    100 Узбекских сум 0.0377
    1 Польский злотый 0.2650
    1 Сингапурский доллар 0.7438
    1 Саудовский риал 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4606
    1 Турецкая лира 0.3513
    1 Тайваньский доллар 0.0320
    1 Таджикский сомони 0.1582
    1 Новый туркменский манат 0.3086
    1 Украинская гривна 0.0442
    100 Японских йен 0.8673
    1 Новозеландский доллар 0.7131
    Золото (1 унция) 1120,7011
    Серебро (1 унция) 14,3937
    Платина (1 унция) 895,9314
    Палладий (1 унция) 573,8577

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