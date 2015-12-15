​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.12.2015)

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,03% и составил 1,0491 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,54% и составил 1,1563 манатов. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0149 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0491
|1 Евро
|1.1563
|1 Российский рубль
|0.0149
|1 Австралийский доллар
|0.7603
|1 Аргентинское песо
|0.1074
|100 Белорусских рублей
|0.0057
|1 Бразильский реал
|0.2706
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2856
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0693
|100 Вон Республики Корея
|0.0886
|1 Чешская крона
|0.0428
|100 Чилийских песо
|0.1474
|1 Китайский юань
|0.1623
|1 Датская крона
|0.1550
|1 Грузинский лари
|0.4386
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0156
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5913
|100 Индонезийских рупий
|0.0075
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1240
|1 Швейцарский франк
|1.0673
|1 Израильский шекель
|0.2716
|1 Канадский доллар
|0.7654
|1 Кувейтский динар
|3.4612
|1 Казахстанский тенге
|0.0031
|1 Киргизский сом
|0.0136
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2425
|1 Мексиканское песо
|0.0605
|1 Молдавский лей
|0.0533
|1 Египетский фунт
|0.1340
|1 Норвежская крона
|0.1213
|100 Узбекских сум
|0.0377
|1 Польский злотый
|0.2650
|1 Сингапурский доллар
|0.7438
|1 Саудовский риал
|0.2797
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4606
|1 Турецкая лира
|0.3513
|1 Тайваньский доллар
|0.0320
|1 Таджикский сомони
|0.1582
|1 Новый туркменский манат
|0.3086
|1 Украинская гривна
|0.0442
|100 Японских йен
|0.8673
|1 Новозеландский доллар
|0.7131
|Золото (1 унция)
|1120,7011
|Серебро (1 унция)
|14,3937
|Платина (1 унция)
|895,9314
|Палладий (1 унция)
|573,8577
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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