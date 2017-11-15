Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2017)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,03% - до 2,0051 маната, курс рубля снизился на 1,75%, до 0,0281 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 2.0051 1 Российский рубль 0.0281 1 Австралийский доллар 1.2891 1 Аргентинское песо 0.0973 1 Белорусский рубль 0.8457 1 Бразильский реал 0.5131 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1182 100 Вон Республики Корея 0.1527 1 Чешская крона 0.0783 100 Чилийских песо 0.2691 1 Китайский юань 0.2564 1 Датская крона 0.2695 1 Грузинский лари 0.6344 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0260 1 Английский фунт стерлингов 2.2347 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0043 1 Шведская крона 0.2023 1 Швейцарский франк 1.7194 1 Израильский шекель 0.4807 1 Канадский доллар 1.3349 1 Кувейтский динар 5.6186 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4064 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0965 1 Египетский фунт 0.0963 1 Норвежская крона 0.2077 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4719 1 Сингапурский доллар 1.2512 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3912 1 Турецкая лира 0.4374 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5020 1 Новозеландский доллар 1.1682 Золото (1 унция) 2167,0749 Серебро (1 унция) 28,9544 Платина (1 унция) 1574,3852 Палладий (1 унция) 1678,0974