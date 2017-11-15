Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2017)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 1,03% - до 2,0051 маната, курс рубля снизился на 1,75%, до 0,0281 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|2.0051
|1 Российский рубль
|0.0281
|1 Австралийский доллар
|1.2891
|1 Аргентинское песо
|0.0973
|1 Белорусский рубль
|0.8457
|1 Бразильский реал
|0.5131
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1182
|100 Вон Республики Корея
|0.1527
|1 Чешская крона
|0.0783
|100 Чилийских песо
|0.2691
|1 Китайский юань
|0.2564
|1 Датская крона
|0.2695
|1 Грузинский лари
|0.6344
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0260
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2347
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0043
|1 Шведская крона
|0.2023
|1 Швейцарский франк
|1.7194
|1 Израильский шекель
|0.4807
|1 Канадский доллар
|1.3349
|1 Кувейтский динар
|5.6186
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4064
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0965
|1 Египетский фунт
|0.0963
|1 Норвежская крона
|0.2077
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4719
|1 Сингапурский доллар
|1.2512
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3912
|1 Турецкая лира
|0.4374
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5020
|1 Новозеландский доллар
|1.1682
|Золото (1 унция)
|2167,0749
|Серебро (1 унция)
|28,9544
|Платина (1 унция)
|1574,3852
|Палладий (1 унция)
|1678,0974
Economic DepartmentАвтор новости
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