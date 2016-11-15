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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2016)

    1 доллар США - 1,6954 маната

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6954 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,48% - до 1,8220 маната. Курс рубля упал на 0,77%, составив 0,0257 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6954
    1 Евро 1.8220
    1 Российский рубль 0.0257
    1 Австралийский доллар 1.2810
    1 Аргентинское песо 0.1087
    1 Белорусский рубль 0.8631
    1 Бразильский реал 0.4937
    1 Дирхам ОАЭ 0.4616
    1 Южноафриканский рэнд 0.1184
    100 Вон Республики Корея 0.1449
    1 Чешская крона 0.0674
    100 Чилийских песо 0.2530
    1 Китайский юань 0.2471
    1 Датская крона 0.2448
    1 Грузинский лари 0.6799
    1 Гонконгский доллар 0.2186
    1 Индийская рупия 0.0250
    1 Английский фунт стерлингов 2.1162
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1852
    1 Швейцарский франк 1.6994
    1 Израильский шекель 0.4404
    1 Канадский доллар 1.2519
    1 Кувейтский динар 5.5760
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1120
    1 Малазийский ринггит 0.3910
    1 Мексиканское песо 0.0820
    1 Молдавский лей 0.0846
    1 Египетский фунт 0.1089
    1 Норвежская крона 0.2001
    100 Узбекских сум 0.0540
    1 Польский злотый 0.4121
    1 Сингапурский доллар 1.1993
    1 Саудовский риал 0.4520
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3162
    1 Турецкая лира 0.5162
    1 Тайваньский доллар 0.0531
    1 Таджикский сомони 0.2152
    1 Новый туркменский манат 0.4844
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5668
    1 Новозеландский доллар 1.2044
    Золото (1 унция) 2075,7460
    Серебро (1 унция) 28,7972
    Платина (1 унция) 1600,2033
    Палладий (1 унция) 1183,6435
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