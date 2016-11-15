Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2016)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6954 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,48% - до 1,8220 маната. Курс рубля упал на 0,77%, составив 0,0257 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6954 1 Евро 1.8220 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.2810 1 Аргентинское песо 0.1087 1 Белорусский рубль 0.8631 1 Бразильский реал 0.4937 1 Дирхам ОАЭ 0.4616 1 Южноафриканский рэнд 0.1184 100 Вон Республики Корея 0.1449 1 Чешская крона 0.0674 100 Чилийских песо 0.2530 1 Китайский юань 0.2471 1 Датская крона 0.2448 1 Грузинский лари 0.6799 1 Гонконгский доллар 0.2186 1 Индийская рупия 0.0250 1 Английский фунт стерлингов 2.1162 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1852 1 Швейцарский франк 1.6994 1 Израильский шекель 0.4404 1 Канадский доллар 1.2519 1 Кувейтский динар 5.5760 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1120 1 Малазийский ринггит 0.3910 1 Мексиканское песо 0.0820 1 Молдавский лей 0.0846 1 Египетский фунт 0.1089 1 Норвежская крона 0.2001 100 Узбекских сум 0.0540 1 Польский злотый 0.4121 1 Сингапурский доллар 1.1993 1 Саудовский риал 0.4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3162 1 Турецкая лира 0.5162 1 Тайваньский доллар 0.0531 1 Таджикский сомони 0.2152 1 Новый туркменский манат 0.4844 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5668 1 Новозеландский доллар 1.2044 Золото (1 унция) 2075,7460 Серебро (1 унция) 28,7972 Платина (1 унция) 1600,2033 Палладий (1 унция) 1183,6435