Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.11.2016)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6954 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,48% - до 1,8220 маната. Курс рубля упал на 0,77%, составив 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6954
|1 Евро
|1.8220
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2810
|1 Аргентинское песо
|0.1087
|1 Белорусский рубль
|0.8631
|1 Бразильский реал
|0.4937
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4616
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1449
|1 Чешская крона
|0.0674
|100 Чилийских песо
|0.2530
|1 Китайский юань
|0.2471
|1 Датская крона
|0.2448
|1 Грузинский лари
|0.6799
|1 Гонконгский доллар
|0.2186
|1 Индийская рупия
|0.0250
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1162
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1852
|1 Швейцарский франк
|1.6994
|1 Израильский шекель
|0.4404
|1 Канадский доллар
|1.2519
|1 Кувейтский динар
|5.5760
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.3910
|1 Мексиканское песо
|0.0820
|1 Молдавский лей
|0.0846
|1 Египетский фунт
|0.1089
|1 Норвежская крона
|0.2001
|100 Узбекских сум
|0.0540
|1 Польский злотый
|0.4121
|1 Сингапурский доллар
|1.1993
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3162
|1 Турецкая лира
|0.5162
|1 Тайваньский доллар
|0.0531
|1 Таджикский сомони
|0.2152
|1 Новый туркменский манат
|0.4844
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5668
|1 Новозеландский доллар
|1.2044
|Золото (1 унция)
|2075,7460
|Серебро (1 унция)
|28,7972
|Платина (1 унция)
|1600,2033
|Палладий (1 унция)
|1183,6435
Tural İbadlıАвтор новости