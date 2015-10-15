​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2015)

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0469 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,77% и составил 1,2019 маната.

Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0167 маната.