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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0469 маната

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0469 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,77% и составил 1,2019 маната.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0167 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0469
    1 Евро 1.2019
    1 Российский рубль 0.0167
    1 Австралийский доллар 0.7693
    1 Аргентинское песо 0.1107
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2748
    1 Дирхам ОАЭ 0.2851
    1 Южноафриканский рэнд 0.0793
    100 Вон Республики Корея 0.0924
    1 Чешская крона 0.0444
    100 Чилийских песо 0.1536
    1 Китайский юань 0.1651
    1 Датская крона 0.1611
    1 Грузинский лари 0.4413
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0162
    1 Английский фунт стерлингов 1.6196
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1290
    1 Швейцарский франк 1.1025
    1 Израильский шекель 0.2726
    1 Канадский доллар 0.8111
    1 Кувейтский динар 3.4717
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2543
    1 Мексиканское песо 0.0637
    1 Молдавский лей 0.0535
    1 Египетский фунт 0.1337
    1 Норвежская крона 0.1297
    100 Узбекских сум 0.0395
    1 Польский злотый 0.2843
    1 Сингапурский доллар 0.7607
    1 Саудовский риал 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4805
    1 Турецкая лира 0.3596
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1608
    1 Новый туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8794
    1 Новозеландский доллар 0.7145
    Золото (1 унция) 1228,9559
    Серебро (1 унция) 16,8656
    Платина (1 унция) 1036,4310
    Палладий (1 унция) 720,2672
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