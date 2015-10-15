​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2015)

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% и составил 1,0469 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,77% и составил 1,2019 маната.
Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0167 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0469
|1 Евро
|1.2019
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.7693
|1 Аргентинское песо
|0.1107
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2748
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2851
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0793
|100 Вон Республики Корея
|0.0924
|1 Чешская крона
|0.0444
|100 Чилийских песо
|0.1536
|1 Китайский юань
|0.1651
|1 Датская крона
|0.1611
|1 Грузинский лари
|0.4413
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0162
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6196
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1290
|1 Швейцарский франк
|1.1025
|1 Израильский шекель
|0.2726
|1 Канадский доллар
|0.8111
|1 Кувейтский динар
|3.4717
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2543
|1 Мексиканское песо
|0.0637
|1 Молдавский лей
|0.0535
|1 Египетский фунт
|0.1337
|1 Норвежская крона
|0.1297
|100 Узбекских сум
|0.0395
|1 Польский злотый
|0.2843
|1 Сингапурский доллар
|0.7607
|1 Саудовский риал
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4805
|1 Турецкая лира
|0.3596
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1608
|1 Новый туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8794
|1 Новозеландский доллар
|0.7145
|Золото (1 унция)
|1228,9559
|Серебро (1 унция)
|16,8656
|Платина (1 унция)
|1036,4310
|Палладий (1 унция)
|720,2672
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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