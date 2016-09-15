Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2016)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,09% и составил 1,6375 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,06% - до 1,8409 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6375 1 Евро 1.8409 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2218 1 Аргентинское песо 0.1090 1 Белорусский рубль

0.8365 1 Бразильский реал 0.4898 1 Дирхам ОАЭ 0.4459 1 Южноафриканский рэнд 0.1142 100 Вон Республики Корея 0.1452 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2424 1 Китайский юань 0.2454 1 Датская крона 0.2473 1 Грузинский лари 0.7089 1 Гонконгский доллар 0.2111 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 2.1695 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.6818 1 Израильский шекель 0.4325 1 Канадский доллар 1.2395 1 Кувейтский динар 5.4330 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1087 1 Малазийский ринггит 0.3962 1 Мексиканское песо 0.0847 1 Молдавский лей 0.0832 1 Египетский фунт 0.1844 1 Норвежская крона 0.1986 100 Узбекских сум 0.0551 1 Польский злотый 0.4246 1 Сингапурский доллар 1.1985 1 Саудовский риал 0.4365 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2912 1 Турецкая лира 0.5490 1 Тайваньский доллар 0.0516 1 Таджикский сомони 0.2075 1 Новый туркменский манат 0.4688 1 Украинская гривна 0.0622 100 Японских йен 1.5998 1 Новозеландский доллар 1.1900 Золото (1 унция) 2164,3656 Серебро (1 унция) 30,9378 Платина (1 унция) 1689,9000 Палладий (1 унция) 1069,2875