Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2015)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0476 манатов.
Как сообщает Report, евро снизилось на 0,24% - до 1,1862 манатов.
Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,65% и составил 0,0155 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0476
|1 Евро
|1.1862
|1 Российский рубль
|0.0155
|1 Австралийский доллар
|0.7424
|1 Аргентинское песо
|0.1119
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2747
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0777
|100 Вон Республики Корея
|0.0886
|1 Чешская крона
|0.0439
|100 Чилийских песо
|0.1523
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1590
|1 Грузинский лари
|0.4407
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6165
|100 Индонезийских рупий
|0.0073
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1270
|1 Швейцарский франк
|1.0829
|1 Израильский шекель
|0.2693
|1 Канадский доллар
|0.7900
|1 Кувейтский динар
|3.4706
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0157
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2433
|1 Мексиканское песо
|0.0626
|1 Молдавский лей
|0.0539
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1280
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2818
|1 Сингапурский доллар
|0.7474
|1 Саудовский риал
|0.2793
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4779
|1 Турецкая лира
|0.3430
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2993
|1 Украинская гривна
|0.0472
|100 Японских йен
|0.8724
|1 Новозеландский доллар
|0.6621
|Золото (1 унция)
|1157,3885
|Серебро (1 унция)
|15,0645
|Платина (1 унция)
|997,3152
|Палладий (1 унция)
|617,0364
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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