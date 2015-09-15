Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2015)

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0476 манатов.

Как сообщает Report, евро снизилось на 0,24% - до 1,1862 манатов.

Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,65% и составил 0,0155 манатов.