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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0476 манатов

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара вырос на 0,01% - до 1,0476 манатов.

    Как сообщает Report, евро снизилось на 0,24% - до 1,1862 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,65% и составил 0,0155 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0476
    1 Евро 1.1862
    1 Российский рубль 0.0155
    1 Австралийский доллар 0.7424
    1 Аргентинское песо 0.1119
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2747
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0777
    100 Вон Республики Корея 0.0886
    1 Чешская крона 0.0439
    100 Чилийских песо 0.1523
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1590
    1 Грузинский лари 0.4407
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6165
    100 Индонезийских рупий 0.0073
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1270
    1 Швейцарский франк 1.0829
    1 Израильский шекель 0.2693
    1 Канадский доллар 0.7900
    1 Кувейтский динар 3.4706
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0157
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2433
    1 Мексиканское песо 0.0626
    1 Молдавский лей 0.0539
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1280
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2818
    1 Сингапурский доллар 0.7474
    1 Саудовский риал 0.2793
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4779
    1 Турецкая лира 0.3430
    1 Тайваньский доллар 0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1648
    1 Новый туркменский манат 0.2993
    1 Украинская гривна 0.0472
    100 Японских йен 0.8724
    1 Новозеландский доллар 0.6621
    Золото (1 унция) 1157,3885
    Серебро (1 унция) 15,0645
    Платина (1 унция) 997,3152
    Палладий (1 унция) 617,0364
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