Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.08.2016)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на отметке 1,6102 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,18% и составил 1,7967 маната. Курс рубля вырос на 0,40% и составил 0,0249 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6102
|1 Евро
|1.7967
|1 Российский рубль
|0.0249
|1 Австралийский доллар
|1.2314
|1 Аргентинское песо
|0.1098
|1 Белорусский рубль
|0.8255
|1 Бразильский реал
|0.5045
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4384
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1196
|100 Вон Республики Корея
|0.1461
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.2473
|1 Китайский юань
|0.2422
|1 Датская крона
|0.2415
|1 Грузинский лари
|0.6851
|1 Гонконгский доллар
|0.2076
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0804
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1903
|1 Швейцарский франк
|1.6503
|1 Израильский шекель
|0.4225
|1 Канадский доллар
|1.2422
|1 Кувейтский динар
|5.3336
|1 Казахстанский тенге
|0.0047
|1 Киргизский сом
|0.0233
|100 Ливанских фунтов
|0.1068
|1 Малазийский ринггит
|0.4003
|1 Мексиканское песо
|0.0883
|1 Молдавский лей
|0.0817
|1 Египетский фунт
|0.1813
|1 Норвежская крона
|0.1957
|100 Узбекских сум
|0.0541
|1 Польский злотый
|0.4209
|1 Сингапурский доллар
|1.1958
|1 Саудовский риал
|0.4294
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2450
|1 Турецкая лира
|0.5439
|1 Тайваньский доллар
|0.0513
|1 Таджикский сомони
|0.2043
|1 Новый туркменский манат
|0.4606
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5891
|1 Новозеландский доллар
|1.1555
|Золото (1 унция)
|2177,3124
|Серебро (1 унция)
|31,8498
|Платина (1 унция)
|1845,2892
|Палладий (1 унция)
|1117,4788
Tural İbadlıАвтор новости
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