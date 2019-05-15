​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,27% - до 1,9056 маната, курс рубля вырос на 0,77% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9056 1 Российский рубль 0.0262 1 Австралийский доллар 1.1778 1 Аргентинское песо 0.0378 1 Белорусский рубль 0.8102 1 Бразильский реал 0.4276 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1194 100 Вон Республики Корея 0.1429 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2460 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2552 1 Грузинский лари 0.6200 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0242 1 Британский фунт стерлингов 2.1951 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1770 1 Швейцарский франк 1.6853 1 Израильский шекель 0.4762 1 Канадский доллар 1.2626 1 Кувейтский динар 5.5861 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4073 1 Мексиканское песо 0.0887 1 Молдавский лей 0.0949 1 Египетский фунт 0.0997 1 Норвежская крона 0.1945 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4422 1 Сингапурский доллар 1.2423 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3526 1 Турецкая лира 0.2806 1 Тайваньский доллар 0.0546 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.5505 1 Новозеландский доллар 1.1160 Золото (1 унция) 2201.6445 Серебро (1 унция) 25.1472 Платина (1 унция) 1456.4580 Палладий (1 унция) 2277.7875