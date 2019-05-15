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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,27% - до 1,9056 маната, курс рубля вырос на 0,77% - до 0,0262 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9056
1 Российский рубль 0.0262
1 Австралийский доллар 1.1778
1 Аргентинское песо 0.0378
1 Белорусский рубль 0.8102
1 Бразильский реал 0.4276
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1194
100 Вон Республики Корея 0.1429
1 Чешская крона 0.0740
100 Чилийских песо 0.2460
1 Китайский юань 0.2473
1 Датская крона 0.2552
1 Грузинский лари 0.6200
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0242
1 Британский фунт стерлингов 2.1951
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1770
1 Швейцарский франк 1.6853
1 Израильский шекель 0.4762
1 Канадский доллар 1.2626
1 Кувейтский динар 5.5861
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1123
1 Малазийский ринггит 0.4073
1 Мексиканское песо 0.0887
1 Молдавский лей 0.0949
1 Египетский фунт 0.0997
1 Норвежская крона 0.1945
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4422
1 Сингапурский доллар 1.2423
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3526
1 Турецкая лира 0.2806
1 Тайваньский доллар 0.0546
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0644
100 Японских йен 1.5505
1 Новозеландский доллар 1.1160
Золото (1 унция) 2201.6445
Серебро (1 унция) 25.1472
Платина (1 унция) 1456.4580
Палладий (1 унция) 2277.7875
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