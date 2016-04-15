​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2016)

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5218 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7140 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5218
|1 Евро
|1.7140
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1734
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4383
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4142
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1049
|100 Вон Республики Корея
|0.1323
|1 Чешская крона
|0.0634
|100 Чилийских песо
|0.2292
|1 Китайский юань
|0.2346
|1 Датская крона
|0.2303
|1 Грузинский лари
|0.6749
|1 Гонконгский доллар
|0.1962
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1538
|100 Индонезийских рупий
|0.0116
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1869
|1 Швейцарский франк
|1.5726
|1 Израильский шекель
|0.4020
|1 Канадский доллар
|1.1877
|1 Кувейтский динар
|5.0466
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1008
|1 Малазийский ринггит
|0.3898
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0776
|1 Египетский фунт
|0.1714
|1 Норвежская крона
|0.1848
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.3983
|1 Сингапурский доллар
|1.1183
|1 Саудовский риал
|0.4058
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1146
|1 Турецкая лира
|0.5336
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.1944
|1 Новый туркменский манат
|0.4493
|1 Украинская гривна
|0.0594
|100 Японских йен
|1.3881
|1 Новозеландский доллар
|1.0484
|Золото (1 унция)
|1877,6729
|Серебро (1 унция)
|24,5314
|Платина (1 унция)
|1511,1474
|Палладий (1 унция)
|844,5990
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook