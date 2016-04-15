​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.04.2016)

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1,5218 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,01% и составил 1,7140 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0230 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5218 1 Евро 1.7140 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 1.1734 1 Аргентинское песо 0.1062 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4383 1 Дирхам ОАЭ 0.4142 1 Южноафриканский рэнд 0.1049 100 Вон Республики Корея 0.1323 1 Чешская крона 0.0634 100 Чилийских песо 0.2292 1 Китайский юань 0.2346 1 Датская крона 0.2303 1 Грузинский лари 0.6749 1 Гонконгский доллар 0.1962 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1538 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1869 1 Швейцарский франк 1.5726 1 Израильский шекель 0.4020 1 Канадский доллар 1.1877 1 Кувейтский динар 5.0466 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1008 1 Малазийский ринггит 0.3898 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0776 1 Египетский фунт 0.1714 1 Норвежская крона 0.1848 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.3983 1 Сингапурский доллар 1.1183 1 Саудовский риал 0.4058 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1146 1 Турецкая лира 0.5336 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.1944 1 Новый туркменский манат 0.4493 1 Украинская гривна 0.0594 100 Японских йен 1.3881 1 Новозеландский доллар 1.0484 Золото (1 унция) 1877,6729 Серебро (1 унция) 24,5314 Платина (1 унция) 1511,1474 Палладий (1 унция) 844,5990