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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7287 маната
    © Report.az

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7287 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% - до 1,8344 маната. Курс рубля снизился на 1,35% - до 0,0292 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7282
    1 Евро 1.8344
    1 Российский рубль 0.0292
    1 Австралийский доллар 1.3089
    1 Аргентинское песо 0.1112
    1 Белорусский рубль 0.9015
    1 Бразильский реал 0.5460
    1 Дирхам ОАЭ 0.4706
    1 Южноафриканский рэнд 0.1316
    100 Вон Республики Корея 0.1511
    1 Чешская крона 0.0679
    100 Чилийских песо 0.2582
    1 Китайский юань 0.2500
    1 Датская крона 0.2468
    1 Грузинский лари 0.6942
    1 Гонконгский доллар 0.2224
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1022
    100 Индонезийских рупий 0.0129
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1928
    1 Швейцарский франк 1.7123
    1 Израильский шекель 0.4712
    1 Канадский доллар 1.2832
    1 Кувейтский динар 5.6523
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1146
    1 Малазийский ринггит 0.3883
    1 Мексиканское песо 0.0880
    1 Молдавский лей 0.0877
    1 Египетский фунт 0.0957
    1 Норвежская крона 0.2009
    100 Узбекских сум 0.0493
    1 Польский злотый 0.4248
    1 Сингапурский доллар 1.2225
    1 Саудовский риал 0.4608
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3309
    1 Турецкая лира 0.4615
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.2108
    1 Новый туркменский манат 0.4945
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5057
    1 Новозеландский доллар 1.1992
    Золото (1 унция) 2081,7897
    Серебро (1 унция) 29,2411
    Платина (1 унция) 1619,3234
    Палладий (1 унция) 1290,9654
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