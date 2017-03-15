Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2017)

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7287 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% - до 1,8344 маната. Курс рубля снизился на 1,35% - до 0,0292 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7282 1 Евро 1.8344 1 Российский рубль 0.0292 1 Австралийский доллар 1.3089 1 Аргентинское песо 0.1112 1 Белорусский рубль 0.9015 1 Бразильский реал 0.5460 1 Дирхам ОАЭ 0.4706 1 Южноафриканский рэнд 0.1316 100 Вон Республики Корея 0.1511 1 Чешская крона 0.0679 100 Чилийских песо 0.2582 1 Китайский юань 0.2500 1 Датская крона 0.2468 1 Грузинский лари 0.6942 1 Гонконгский доллар 0.2224 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1022 100 Индонезийских рупий 0.0129 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1928 1 Швейцарский франк 1.7123 1 Израильский шекель 0.4712 1 Канадский доллар 1.2832 1 Кувейтский динар 5.6523 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1146 1 Малазийский ринггит 0.3883 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0877 1 Египетский фунт 0.0957 1 Норвежская крона 0.2009 100 Узбекских сум 0.0493 1 Польский злотый 0.4248 1 Сингапурский доллар 1.2225 1 Саудовский риал 0.4608 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3309 1 Турецкая лира 0.4615 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.2108 1 Новый туркменский манат 0.4945 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5057 1 Новозеландский доллар 1.1992 Золото (1 унция) 2081,7897 Серебро (1 унция) 29,2411 Платина (1 унция) 1619,3234 Палладий (1 унция) 1290,9654