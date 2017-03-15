Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.03.2017)

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,86% и составил 1,7287 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 1,25% - до 1,8344 маната. Курс рубля снизился на 1,35% - до 0,0292 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7282
|1 Евро
|1.8344
|1 Российский рубль
|0.0292
|1 Австралийский доллар
|1.3089
|1 Аргентинское песо
|0.1112
|1 Белорусский рубль
|0.9015
|1 Бразильский реал
|0.5460
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4706
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1316
|100 Вон Республики Корея
|0.1511
|1 Чешская крона
|0.0679
|100 Чилийских песо
|0.2582
|1 Китайский юань
|0.2500
|1 Датская крона
|0.2468
|1 Грузинский лари
|0.6942
|1 Гонконгский доллар
|0.2224
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1022
|100 Индонезийских рупий
|0.0129
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1928
|1 Швейцарский франк
|1.7123
|1 Израильский шекель
|0.4712
|1 Канадский доллар
|1.2832
|1 Кувейтский динар
|5.6523
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1146
|1 Малазийский ринггит
|0.3883
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0877
|1 Египетский фунт
|0.0957
|1 Норвежская крона
|0.2009
|100 Узбекских сум
|0.0493
|1 Польский злотый
|0.4248
|1 Сингапурский доллар
|1.2225
|1 Саудовский риал
|0.4608
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3309
|1 Турецкая лира
|0.4615
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.2108
|1 Новый туркменский манат
|0.4945
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5057
|1 Новозеландский доллар
|1.1992
|Золото (1 унция)
|2081,7897
|Серебро (1 унция)
|29,2411
|Платина (1 унция)
|1619,3234
|Палладий (1 унция)
|1290,9654
Tural İbadlıАвтор новости