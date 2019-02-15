Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2019)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9187 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9187
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2057
|1 Аргентинское песо
|0.0445
|1 Белорусский рубль
|0.7817
|1 Бразильский реал
|0.4571
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1202
|100 Вон Республики Корея
|0.1507
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2549
|1 Китайский юань
|0.2510
|1 Датская крона
|0.2572
|1 Грузинский лари
|0.6445
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1759
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1828
|1 Швейцарский франк
|1.6910
|1 Израильский шекель
|0.4675
|1 Канадский доллар
|1.2778
|1 Кувейтский динар
|5.5933
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0242
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4165
|1 Мексиканское песо
|0.0882
|1 Молдавский лей
|0.0992
|1 Египетский фунт
|0.0969
|1 Норвежская крона
|0.1963
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4432
|1 Сингапурский доллар
|1.2512
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3553
|1 Турецкая лира
|0.3217
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0623
|100 Японских йен
|1.5412
|1 Новозеландский доллар
|1.1603
|Золото (1 унция)
|2232.0320
|Серебро (1 унция)
|26.4959
|Платина (1 унция)
|1334.5850
|Палладий (1 унция)
|2413.3200
Nərmin RəhimovaАвтор новости