 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2019)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9187 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0255 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9187
1 Российский рубль 0.0255
1 Австралийский доллар 1.2057
1 Аргентинское песо 0.0445
1 Белорусский рубль 0.7817
1 Бразильский реал 0.4571
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1202
100 Вон Республики Корея 0.1507
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2549
1 Китайский юань 0.2510
1 Датская крона 0.2572
1 Грузинский лари 0.6445
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0239
1 Английский фунт стерлингов 2.1759
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1828
1 Швейцарский франк 1.6910
1 Израильский шекель 0.4675
1 Канадский доллар 1.2778
1 Кувейтский динар 5.5933
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0242
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4165
1 Мексиканское песо 0.0882
1 Молдавский лей 0.0992
1 Египетский фунт 0.0969
1 Норвежская крона 0.1963
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4432
1 Сингапурский доллар 1.2512
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3553
1 Турецкая лира 0.3217
1 Тайваньский доллар 0.0551
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0623
100 Японских йен 1.5412
1 Новозеландский доллар 1.1603
Золото (1 унция) 2232.0320
Серебро (1 унция) 26.4959
Платина (1 унция) 1334.5850
Палладий (1 унция) 2413.3200
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi