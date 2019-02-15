Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2019)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,9187 маната, курс рубля снизился на 0,39% - до 0,0255 маната.