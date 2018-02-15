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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2018)

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,65%, до 2,1179 маната, курс рубля – на 2,04%, до 0,03 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1179
    1 Российский рубль 0.0300
    1 Австралийский доллар 1.3484
    1 Аргентинское песо 0.0854
    1 Белорусский рубль 0.8557
    1 Бразильский реал 0.5272
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1452
    100 Вон Республики Корея 0.1589
    1 Чешская крона 0.0835
    100 Чилийских песо 0.2857
    1 Китайский юань 0.2681
    1 Датская крона 0.2843
    1 Грузинский лари 0.6955
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0266
    1 Английский фунт стерлингов 2.3820
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2139
    1 Швейцарский франк 1.8318
    1 Израильский шекель 0.4825
    1 Канадский доллар 1.3612
    1 Кувейтский динар 5.6772
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4366
    1 Мексиканское песо 0.0917
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2187
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5099
    1 Сингапурский доллар 1.2946
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4658
    1 Турецкая лира 0.4499
    1 Тайваньский доллар 0.0585
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0637
    100 Японских йен 1.5949
    1 Новозеландский доллар 1.2537
    Золото (1 унция) 2301,9694
    Серебро (1 унция) 28.7648
    Платина (1 унция) 1703,8062
    Палладий (1 унция) 1721,3938
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