Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2018)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,65%, до 2,1179 маната, курс рубля – на 2,04%, до 0,03 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1179
|1 Российский рубль
|0.0300
|1 Австралийский доллар
|1.3484
|1 Аргентинское песо
|0.0854
|1 Белорусский рубль
|0.8557
|1 Бразильский реал
|0.5272
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1452
|100 Вон Республики Корея
|0.1589
|1 Чешская крона
|0.0835
|100 Чилийских песо
|0.2857
|1 Китайский юань
|0.2681
|1 Датская крона
|0.2843
|1 Грузинский лари
|0.6955
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0266
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3820
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2139
|1 Швейцарский франк
|1.8318
|1 Израильский шекель
|0.4825
|1 Канадский доллар
|1.3612
|1 Кувейтский динар
|5.6772
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4366
|1 Мексиканское песо
|0.0917
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2187
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5099
|1 Сингапурский доллар
|1.2946
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4658
|1 Турецкая лира
|0.4499
|1 Тайваньский доллар
|0.0585
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0637
|100 Японских йен
|1.5949
|1 Новозеландский доллар
|1.2537
|Золото (1 унция)
|2301,9694
|Серебро (1 унция)
|28.7648
|Платина (1 унция)
|1703,8062
|Палладий (1 унция)
|1721,3938
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook