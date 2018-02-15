Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2018)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,65%, до 2,1179 маната, курс рубля – на 2,04%, до 0,03 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1179 1 Российский рубль 0.0300 1 Австралийский доллар 1.3484 1 Аргентинское песо 0.0854 1 Белорусский рубль 0.8557 1 Бразильский реал 0.5272 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1452 100 Вон Республики Корея 0.1589 1 Чешская крона 0.0835 100 Чилийских песо 0.2857 1 Китайский юань 0.2681 1 Датская крона 0.2843 1 Грузинский лари 0.6955 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0266 1 Английский фунт стерлингов 2.3820 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2139 1 Швейцарский франк 1.8318 1 Израильский шекель 0.4825 1 Канадский доллар 1.3612 1 Кувейтский динар 5.6772 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4366 1 Мексиканское песо 0.0917 1 Молдавский лей 0.1019 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2187 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5099 1 Сингапурский доллар 1.2946 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4658 1 Турецкая лира 0.4499 1 Тайваньский доллар 0.0585 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5949 1 Новозеландский доллар 1.2537 Золото (1 унция) 2301,9694 Серебро (1 унция) 28.7648 Платина (1 унция) 1703,8062 Палладий (1 унция) 1721,3938