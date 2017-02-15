Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2017)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,03% и составил 1,7296 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8293 маната. Курс рубля повысился на 1,68% - до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7296 1 Евро 1.8293 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.3267 1 Аргентинское песо 0.1117 1 Белорусский рубль 0.9217 1 Бразильский реал 0.5606 1 Дирхам ОАЭ 0.4709 1 Южноафриканский рэнд 0.1322 100 Вон Республики Корея 0.1516 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2697 1 Китайский юань 0.2519 1 Датская крона 0.2460 1 Грузинский лари 0.6545 1 Гонконгский доллар 0.2229 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.1553 100 Индонезийских рупий 0.0130 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1935 1 Швейцарский франк 1.7183 1 Израильский шекель 0.4617 1 Канадский доллар 1.3226 1 Кувейтский динар 5.6652 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1146 1 Малазийский ринггит 0.3888 1 Мексиканское песо 0.0854 1 Молдавский лей 0.0867 1 Египетский фунт 0.1048 1 Норвежская крона 0.2059 100 Узбекских сум 0.0523 1 Польский злотый 0.4251 1 Сингапурский доллар 1.2174 1 Саудовский риал 0.4612 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3421 1 Турецкая лира 0.4735 1 Тайваньский доллар 0.0563 1 Таджикский сомони 0.2172 1 Новый туркменский манат 0.4949 1 Украинская гривна 0.0637 100 Японских йен 1.5118 1 Новозеландский доллар 1.2393 Золото (1 унция) 2128,7052 Серебро (1 унция) 30,8993 Платина (1 унция) 1736,5184 Палладий (1 унция) 1352,5472