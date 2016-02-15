​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2016)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,22% и составил 1,5711 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7631 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0201 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5711 1 Евро 1.7631 1 Российский рубль 0.0201 1 Австралийский доллар 1.1241 1 Аргентинское песо 0.1063 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3924 1 Дирхам ОАЭ 0.4277 1 Южноафриканский рэнд 0.0994 100 Вон Республики Корея 0.1299 1 Чешская крона 0.0652 100 Чилийских песо 0.2230 1 Китайский юань 0.2420 1 Датская крона 0.2362 1 Грузинский лари 0.6284 1 Гонконгский доллар 0.2018 1 Индийская рупия 0.0231 1 Английский фунт стерлингов 2.2819 100 Индонезийских рупий 0.0117 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1866 1 Швейцарский франк 1.6028 1 Израильский шекель 0.4041 1 Канадский доллар 1.1374 1 Кувейтский динар 5.2617 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0208 100 Ливанских фунтов 0.1041 1 Малазийский ринггит 0.3805 1 Мексиканское песо 0.0834 1 Молдавский лей 0.0783 1 Египетский фунт 0.2007 1 Норвежская крона 0.1829 100 Узбекских сум 0.0554 1 Польский злотый 0.4009 1 Сингапурский доллар 1.1229 1 Саудовский риал 0.4189 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2087 1 Турецкая лира 0.5359 1 Тайваньский доллар 0.0477 1 Таджикский сомони 0.2009 1 Новый туркменский манат 0.4625 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.3795 1 Новозеландский доллар 1.0454 Золото (1 унция) 1947,7712 Серебро (1 унция) 24,1494 Платина (1 унция) 1503,5427 Палладий (1 унция) 826,3986