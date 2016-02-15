 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2016)

    1 доллар США - 1.5711 маната

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,22% и составил 1,5711 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7631 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0201 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5711
    1 Евро 1.7631
    1 Российский рубль 0.0201
    1 Австралийский доллар 1.1241
    1 Аргентинское песо 0.1063
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3924
    1 Дирхам ОАЭ 0.4277
    1 Южноафриканский рэнд 0.0994
    100 Вон Республики Корея 0.1299
    1 Чешская крона 0.0652
    100 Чилийских песо 0.2230
    1 Китайский юань 0.2420
    1 Датская крона 0.2362
    1 Грузинский лари 0.6284
    1 Гонконгский доллар 0.2018
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.2819
    100 Индонезийских рупий 0.0117
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1866
    1 Швейцарский франк 1.6028
    1 Израильский шекель 0.4041
    1 Канадский доллар 1.1374
    1 Кувейтский динар 5.2617
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0208
    100 Ливанских фунтов 0.1041
    1 Малазийский ринггит 0.3805
    1 Мексиканское песо 0.0834
    1 Молдавский лей 0.0783
    1 Египетский фунт 0.2007
    1 Норвежская крона 0.1829
    100 Узбекских сум 0.0554
    1 Польский злотый 0.4009
    1 Сингапурский доллар 1.1229
    1 Саудовский риал 0.4189
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2087
    1 Турецкая лира 0.5359
    1 Тайваньский доллар 0.0477
    1 Таджикский сомони 0.2009
    1 Новый туркменский манат 0.4625
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.3795
    1 Новозеландский доллар 1.0454
    Золото (1 унция) 1947,7712
    Серебро (1 унция) 24,1494
    Платина (1 унция) 1503,5427
    Палладий (1 унция) 826,3986

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi