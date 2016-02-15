​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.02.2016)

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,22% и составил 1,5711 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,89% и составил 1,7631 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и остался на уровне 0,0201 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5711
|1 Евро
|1.7631
|1 Российский рубль
|0.0201
|1 Австралийский доллар
|1.1241
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3924
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4277
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0994
|100 Вон Республики Корея
|0.1299
|1 Чешская крона
|0.0652
|100 Чилийских песо
|0.2230
|1 Китайский юань
|0.2420
|1 Датская крона
|0.2362
|1 Грузинский лари
|0.6284
|1 Гонконгский доллар
|0.2018
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2819
|100 Индонезийских рупий
|0.0117
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1866
|1 Швейцарский франк
|1.6028
|1 Израильский шекель
|0.4041
|1 Канадский доллар
|1.1374
|1 Кувейтский динар
|5.2617
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0208
|100 Ливанских фунтов
|0.1041
|1 Малазийский ринггит
|0.3805
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.0783
|1 Египетский фунт
|0.2007
|1 Норвежская крона
|0.1829
|100 Узбекских сум
|0.0554
|1 Польский злотый
|0.4009
|1 Сингапурский доллар
|1.1229
|1 Саудовский риал
|0.4189
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2087
|1 Турецкая лира
|0.5359
|1 Тайваньский доллар
|0.0477
|1 Таджикский сомони
|0.2009
|1 Новый туркменский манат
|0.4625
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.3795
|1 Новозеландский доллар
|1.0454
|Золото (1 унция)
|1947,7712
|Серебро (1 унция)
|24,1494
|Платина (1 унция)
|1503,5427
|Палладий (1 унция)
|826,3986
Tural İbadlıАвтор новости