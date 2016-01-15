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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2016)

    1 Доллар США - 1,5706 маната

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7097 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,98% и составил 0,0206 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5706
    1 Евро 1.7097
    1 Российский рубль 0.0206
    1 Австралийский доллар 1.0915
    1 Аргентинское песо 0.1186
    100 Белорусских рублей 0.0080
    1 Бразильский реал 0.3919
    1 Дирхам ОАЭ 0.4276
    1 Южноафриканский рэнд 0.0950
    100 Вон Республики Корея 0.1295
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2177
    1 Китайский юань 0.2384
    1 Датская крона 0.2291
    1 Грузинский лари 0.6490
    1 Гонконгский доллар 0.2017
    1 Индийская рупия 0.0233
    1 Английский фунт стерлингов 2.2628
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1840
    1 Швейцарский франк 1.5636
    1 Израильский шекель 0.3985
    1 Канадский доллар 1.0914
    1 Кувейтский динар 5.1687
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0207
    100 Ливанских фунтов 0.1041
    1 Малазийский ринггит 0.3587
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.0769
    1 Египетский фунт 0.2006
    1 Норвежская крона 0.1789
    100 Узбекских сум 0.0558
    1 Польский злотый 0.3890
    1 Сингапурский доллар 1.0910
    1 Саудовский риал 0.4187
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1752
    1 Турецкая лира 0.5182
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.2136
    1 Новый туркменский манат 0.4619
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.3336
    1 Новозеландский доллар 1.0115
    Золото (1 унция) 1709,4410
    Серебро (1 унция) 21,7638
    Платина (1 унция) 1311,4510
    Палладий (1 унция) 761,7410

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