Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2016)

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7097 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,98% и составил 0,0206 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5706 1 Евро 1.7097 1 Российский рубль 0.0206 1 Австралийский доллар 1.0915 1 Аргентинское песо 0.1186 100 Белорусских рублей 0.0080 1 Бразильский реал 0.3919 1 Дирхам ОАЭ 0.4276 1 Южноафриканский рэнд 0.0950 100 Вон Республики Корея 0.1295 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2177 1 Китайский юань 0.2384 1 Датская крона 0.2291 1 Грузинский лари 0.6490 1 Гонконгский доллар 0.2017 1 Индийская рупия 0.0233 1 Английский фунт стерлингов 2.2628 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1840 1 Швейцарский франк 1.5636 1 Израильский шекель 0.3985 1 Канадский доллар 1.0914 1 Кувейтский динар 5.1687 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0207 100 Ливанских фунтов 0.1041 1 Малазийский ринггит 0.3587 1 Мексиканское песо 0.0877 1 Молдавский лей 0.0769 1 Египетский фунт 0.2006 1 Норвежская крона 0.1789 100 Узбекских сум 0.0558 1 Польский злотый 0.3890 1 Сингапурский доллар 1.0910 1 Саудовский риал 0.4187 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1752 1 Турецкая лира 0.5182 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.2136 1 Новый туркменский манат 0.4619 1 Украинская гривна 0.0651 100 Японских йен 1.3336 1 Новозеландский доллар 1.0115 Золото (1 унция) 1709,4410 Серебро (1 унция) 21,7638 Платина (1 унция) 1311,4510 Палладий (1 унция) 761,7410