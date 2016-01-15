Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2016)

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,05% и составил 1,7097 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,98% и составил 0,0206 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5706
|1 Евро
|1.7097
|1 Российский рубль
|0.0206
|1 Австралийский доллар
|1.0915
|1 Аргентинское песо
|0.1186
|100 Белорусских рублей
|0.0080
|1 Бразильский реал
|0.3919
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4276
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0950
|100 Вон Республики Корея
|0.1295
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2177
|1 Китайский юань
|0.2384
|1 Датская крона
|0.2291
|1 Грузинский лари
|0.6490
|1 Гонконгский доллар
|0.2017
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2628
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1840
|1 Швейцарский франк
|1.5636
|1 Израильский шекель
|0.3985
|1 Канадский доллар
|1.0914
|1 Кувейтский динар
|5.1687
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1041
|1 Малазийский ринггит
|0.3587
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.0769
|1 Египетский фунт
|0.2006
|1 Норвежская крона
|0.1789
|100 Узбекских сум
|0.0558
|1 Польский злотый
|0.3890
|1 Сингапурский доллар
|1.0910
|1 Саудовский риал
|0.4187
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1752
|1 Турецкая лира
|0.5182
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.2136
|1 Новый туркменский манат
|0.4619
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.3336
|1 Новозеландский доллар
|1.0115
|Золото (1 унция)
|1709,4410
|Серебро (1 унция)
|21,7638
|Платина (1 унция)
|1311,4510
|Палладий (1 унция)
|761,7410
Tural İbadlıАвтор новости
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