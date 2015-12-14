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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.12.2015)

    1 Доллар США - 1.0494 манатов

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0494 манатов. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,20% и составил 1,1501 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,97% и составил 0,0149 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0494
    1 Евро 1.1501
    1 Российский рубль 0.0149
    1 Австралийский доллар 0.7553
    1 Аргентинское песо 0.1074
    100 Белорусских рублей 0.0058
    1 Бразильский реал 0.2710
    1 Дирхам ОАЭ 0.2857
    1 Южноафриканский рэнд 0.0687
    100 Вон Республики Корея 0.0884
    1 Чешская крона 0.0426
    100 Чилийских песо 0.1480
    1 Китайский юань 0.1625
    1 Датская крона 0.1541
    1 Грузинский лари 0.4377
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0157
    1 Английский фунт стерлингов 1.5948
    100 Индонезийских рупий 0.0075
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1231
    1 Швейцарский франк 1.0651
    1 Израильский шекель 0.2720
    1 Канадский доллар 0.7643
    1 Кувейтский динар 3.4601
    1 Казахстанский тенге 0.0033
    1 Киргизский сом 0.0138
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2429
    1 Мексиканское песо 0.0604
    1 Молдавский лей 0.0533
    1 Египетский фунт 0.1340
    1 Норвежская крона 0.1206
    100 Узбекских сум 0.0380
    1 Польский злотый 0.2636
    1 Сингапурский доллар 0.7435
    1 Саудовский риал 0.2797
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4608
    1 Турецкая лира 0.3537
    1 Тайваньский доллар 0.0319
    1 Таджикский сомони 0.1583
    1 Новый туркменский манат 0.3086
    1 Украинская гривна 0.0441
    100 Японских йен 0.8663
    1 Новозеландский доллар 0.7036
    Золото (1 унция) 1125,4815
    Серебро (1 унция) 14,6202
    Платина (1 унция) 877,2984
    Палладий (1 унция) 569,8242

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