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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2016)

    1 доллар США - 1,6954 маната

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,6954 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,49% - до 1,8307 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0259 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6954
    1 Евро 1.8307
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2794
    1 Аргентинское песо 0.1108
    1 Белорусский рубль 0.8703
    1 Бразильский реал 0.4998
    1 Дирхам ОАЭ 0.4616
    1 Южноафриканский рэнд 0.1183
    100 Вон Республики Корея 0.1448
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2540
    1 Китайский юань 0.2484
    1 Датская крона 0.2460
    1 Грузинский лари 0.6864
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0251
    1 Английский фунт стерлингов 2.1301
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1857
    1 Швейцарский франк 1.7103
    1 Израильский шекель 0.4405
    1 Канадский доллар 1.2506
    1 Кувейтский динар 5.5834
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.3915
    1 Мексиканское песо 0.0819
    1 Молдавский лей 0.0854
    1 Египетский фунт 0.1092
    1 Норвежская крона 0.2010
    100 Узбекских сум 0.0544
    1 Польский злотый 0.4147
    1 Сингапурский доллар 1.1983
    1 Саудовский риал 0.4520
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3272
    1 Турецкая лира 0.5203
    1 Тайваньский доллар 0.0531
    1 Таджикский сомони 0.2152
    1 Новый туркменский манат 0.4851
    1 Украинская гривна 0.0661
    100 Японских йен 1.5779
    1 Новозеландский доллар 1.2032
    Золото (1 унция) 2096,2773
    Серебро (1 унция) 29,1439
    Платина (1 унция) 1651,3196
    Палладий (1 унция) 1161,3490

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