Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2016)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,6954 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,49% - до 1,8307 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0259 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6954 1 Евро 1.8307 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.2794 1 Аргентинское песо 0.1108 1 Белорусский рубль 0.8703 1 Бразильский реал 0.4998 1 Дирхам ОАЭ 0.4616 1 Южноафриканский рэнд 0.1183 100 Вон Республики Корея 0.1448 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2540 1 Китайский юань 0.2484 1 Датская крона 0.2460 1 Грузинский лари 0.6864 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0251 1 Английский фунт стерлингов 2.1301 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1857 1 Швейцарский франк 1.7103 1 Израильский шекель 0.4405 1 Канадский доллар 1.2506 1 Кувейтский динар 5.5834 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.3915 1 Мексиканское песо 0.0819 1 Молдавский лей 0.0854 1 Египетский фунт 0.1092 1 Норвежская крона 0.2010 100 Узбекских сум 0.0544 1 Польский злотый 0.4147 1 Сингапурский доллар 1.1983 1 Саудовский риал 0.4520 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3272 1 Турецкая лира 0.5203 1 Тайваньский доллар 0.0531 1 Таджикский сомони 0.2152 1 Новый туркменский манат 0.4851 1 Украинская гривна 0.0661 100 Японских йен 1.5779 1 Новозеландский доллар 1.2032 Золото (1 унция) 2096,2773 Серебро (1 унция) 29,1439 Платина (1 унция) 1651,3196 Палладий (1 унция) 1161,3490