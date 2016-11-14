Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2016)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,50% и составил 1,6954 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,49% - до 1,8307 маната. Курс рубля упал на 0,40%, составив 0,0259 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6954
|1 Евро
|1.8307
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2794
|1 Аргентинское песо
|0.1108
|1 Белорусский рубль
|0.8703
|1 Бразильский реал
|0.4998
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4616
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1183
|100 Вон Республики Корея
|0.1448
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2540
|1 Китайский юань
|0.2484
|1 Датская крона
|0.2460
|1 Грузинский лари
|0.6864
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1301
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1857
|1 Швейцарский франк
|1.7103
|1 Израильский шекель
|0.4405
|1 Канадский доллар
|1.2506
|1 Кувейтский динар
|5.5834
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.3915
|1 Мексиканское песо
|0.0819
|1 Молдавский лей
|0.0854
|1 Египетский фунт
|0.1092
|1 Норвежская крона
|0.2010
|100 Узбекских сум
|0.0544
|1 Польский злотый
|0.4147
|1 Сингапурский доллар
|1.1983
|1 Саудовский риал
|0.4520
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3272
|1 Турецкая лира
|0.5203
|1 Тайваньский доллар
|0.0531
|1 Таджикский сомони
|0.2152
|1 Новый туркменский манат
|0.4851
|1 Украинская гривна
|0.0661
|100 Японских йен
|1.5779
|1 Новозеландский доллар
|1.2032
|Золото (1 унция)
|2096,2773
|Серебро (1 унция)
|29,1439
|Платина (1 унция)
|1651,3196
|Палладий (1 унция)
|1161,3490
Tural İbadlıАвтор новости
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