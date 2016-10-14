Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2016)

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату упал на 0,1% и составил 1,5970 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,7613 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0253 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5970 1 Евро 1.7613 1 Российский рубль 0.0253 1 Австралийский доллар 1.2108 1 Аргентинское песо 0.1056 1 Белорусский рубль 0.8275 1 Бразильский реал 0.5024 1 Дирхам ОАЭ 0.4348 1 Южноафриканский рэнд 0.1120 100 Вон Республики Корея 0.1407 1 Чешская крона 0.0652 100 Чилийских песо 0.2379 1 Китайский юань 0.2375 1 Датская крона 0.2367 1 Грузинский лари 0.6724 1 Гонконгский доллар 0.2058 1 Индийская рупия 0.0239 1 Английский фунт стерлингов 1.9481 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1814 1 Швейцарский франк 1.6170 1 Израильский шекель 0.4199 1 Канадский доллар 1.2093 1 Кувейтский динар 5.2750 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0233 100 Ливанских фунтов 0.1060 1 Малазийский ринггит 0.3790 1 Мексиканское песо 0.0843 1 Молдавский лей 0.0809 1 Египетский фунт 0.1798 1 Норвежская крона 0.1957 100 Узбекских сум 0.0524 1 Польский злотый 0.4100 1 Сингапурский доллар 1.1498 1 Саудовский риал 0.4258 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2032 1 Турецкая лира 0.5171 1 Тайваньский доллар 0.0503 1 Таджикский сомони 0.2036 1 Новый туркменский манат 0.4579 1 Украинская гривна 0.0619 100 Японских йен 1.5343 1 Новозеландский доллар 1.1349 Золото (1 унция) 2013,8969 Серебро (1 унция) 27,8197 Платина (1 унция) 1493,1950 Палладий (1 унция) 1022,0800