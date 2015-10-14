​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2015)

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,42% и составил 1,0473 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1927 маната.
Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0167 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0473
|1 Евро
|1.1927
|1 Российский рубль
|0.0167
|1 Австралийский доллар
|0.7576
|1 Аргентинское песо
|0.1106
|100 Белорусских рублей
|0.0061
|1 Бразильский реал
|0.2692
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2852
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0776
|100 Вон Республики Корея
|0.0914
|1 Чешская крона
|0.0439
|100 Чилийских песо
|0.1532
|1 Китайский юань
|0.1650
|1 Датская крона
|0.1598
|1 Грузинский лари
|0.4416
|1 Гонконгский доллар
|0.1351
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6010
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1288
|1 Швейцарский франк
|1.0926
|1 Израильский шекель
|0.2708
|1 Канадский доллар
|0.8050
|1 Кувейтский динар
|3.4685
|1 Казахстанский тенге
|0.0038
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2505
|1 Мексиканское песо
|0.0630
|1 Молдавский лей
|0.0530
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.1289
|100 Узбекских сум
|0.0395
|1 Польский злотый
|0.2816
|1 Сингапурский доллар
|0.7516
|1 Саудовский риал
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4784
|1 Турецкая лира
|0.3538
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1609
|1 Новый туркменский манат
|0.2992
|1 Украинская гривна
|0.0487
|100 Японских йен
|0.8752
|1 Новозеландский доллар
|0.6995
|Золото (1 унция)
|1220,3140
|Серебро (1 унция)
|16,7568
|Платина (1 унция)
|1029,4959
|Палладий (1 унция)
|719,4951
Tural İbadlıАвтор новости