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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2015)

    1 Доллар США = 1.0473 маната

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,42% и составил 1,0473 маната.

    Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1927 маната.

    Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0167 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0473
    1 Евро 1.1927
    1 Российский рубль 0.0167
    1 Австралийский доллар 0.7576
    1 Аргентинское песо 0.1106
    100 Белорусских рублей 0.0061
    1 Бразильский реал 0.2692
    1 Дирхам ОАЭ 0.2852
    1 Южноафриканский рэнд 0.0776
    100 Вон Республики Корея 0.0914
    1 Чешская крона 0.0439
    100 Чилийских песо 0.1532
    1 Китайский юань 0.1650
    1 Датская крона 0.1598
    1 Грузинский лари 0.4416
    1 Гонконгский доллар 0.1351
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов 1.6010
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1288
    1 Швейцарский франк 1.0926
    1 Израильский шекель 0.2708
    1 Канадский доллар 0.8050
    1 Кувейтский динар 3.4685
    1 Казахстанский тенге 0.0038
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2505
    1 Мексиканское песо 0.0630
    1 Молдавский лей 0.0530
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.1289
    100 Узбекских сум 0.0395
    1 Польский злотый 0.2816
    1 Сингапурский доллар 0.7516
    1 Саудовский риал 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4784
    1 Турецкая лира 0.3538
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1609
    1 Новый туркменский манат 0.2992
    1 Украинская гривна 0.0487
    100 Японских йен 0.8752
    1 Новозеландский доллар 0.6995
    Золото (1 унция) 1220,3140
    Серебро (1 унция) 16,7568
    Платина (1 унция) 1029,4959
    Палладий (1 унция) 719,4951
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