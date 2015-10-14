​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2015)

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,42% и составил 1,0473 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,24% и составил 1,1927 маната.

Курс рубля по отношению к манату снизился на 1,18% и составил 0,0167 маната.