Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2018)

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61%, до 1,9883 маната, курс рубля - на 0,40%, до 0,0248 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9883
|1 Российский рубль
|0.0248
|1 Австралийский доллар
|1.2234
|1 Аргентинское песо
|0.0429
|1 Белорусский рубль
|0.7917
|1 Бразильский реал
|0.4041
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1150
|100 Вон Республики Корея
|0.1520
|1 Чешская крона
|0.0779
|100 Чилийских песо
|0.2497
|1 Китайский юань
|0.2480
|1 Датская крона
|0.2666
|1 Грузинский лари
|0.6513
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0237
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2302
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1898
|1 Швейцарский франк
|1.7617
|1 Израильский шекель
|0.4765
|1 Канадский доллар
|1.3082
|1 Кувейтский динар
|5.6169
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4107
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.1012
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2069
|100 Узбекских сум
|0.0213
|1 Польский злотый
|0.4619
|1 Сингапурский доллар
|1.2411
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3796
|1 Турецкая лира
|0.2773
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.5201
|1 Новозеландский доллар
|1.1195
|Золото (1 унция)
|2048.9080
|Серебро (1 унция)
|24.2162
|Платина (1 унция)
|1374.1950
|Палладий (1 унция)
|1673.9900
Günel AbbasovaАвтор новости
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