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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.09.2018)

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,61%, до 1,9883 маната, курс рубля - на 0,40%, до 0,0248 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9883
    1 Российский рубль 0.0248
    1 Австралийский доллар 1.2234
    1 Аргентинское песо 0.0429
    1 Белорусский рубль 0.7917
    1 Бразильский реал 0.4041
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1150
    100 Вон Республики Корея 0.1520
    1 Чешская крона 0.0779
    100 Чилийских песо 0.2497
    1 Китайский юань 0.2480
    1 Датская крона 0.2666
    1 Грузинский лари 0.6513
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0237
    1 Английский фунт стерлингов 2.2302
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1898
    1 Швейцарский франк 1.7617
    1 Израильский шекель 0.4765
    1 Канадский доллар 1.3082
    1 Кувейтский динар 5.6169
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0244
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4107
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.1012
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2069
    100 Узбекских сум 0.0213
    1 Польский злотый 0.4619
    1 Сингапурский доллар 1.2411
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3796
    1 Турецкая лира 0.2773
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.5201
    1 Новозеландский доллар 1.1195
    Золото (1 унция) 2048.9080
    Серебро (1 унция) 24.2162
    Платина (1 унция) 1374.1950
    Палладий (1 унция) 1673.9900
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