Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2017)

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01% - до 1,9409 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9409 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.3175 1 Аргентинское песо 0.1005 1 Белорусский рубль 0.8641 1 Бразильский реал 0.5300 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1288 100 Вон Республики Корея 0.1499 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2575 1 Китайский юань 0.2510 1 Датская крона 0.2610 1 Грузинский лари 0.7089 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2050 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2036 1 Швейцарский франк 1.7602 1 Израильский шекель 0.4810 1 Канадский доллар 1.3364 1 Кувейтский динар 5.6118 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3964 1 Мексиканское песо 0.0961 1 Молдавский лей 0.0942 1 Египетский фунт 0.0948 1 Норвежская крона 0.2062 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.4594 1 Сингапурский доллар 1.2383 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3649 1 Турецкая лира 0.4767 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0654 100 Японских йен 1.5005 1 Новозеландский доллар 1.2458 Золото (1 унция) 2074,8116 Серебро (1 унция) 26,5884 Платина (1 унция) 1555,8101 Палладий (1 унция) 1479,2118