Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2017)

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01% - до 1,9409 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9409
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.3175
|1 Аргентинское песо
|0.1005
|1 Белорусский рубль
|0.8641
|1 Бразильский реал
|0.5300
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1288
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2575
|1 Китайский юань
|0.2510
|1 Датская крона
|0.2610
|1 Грузинский лари
|0.7089
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2050
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2036
|1 Швейцарский франк
|1.7602
|1 Израильский шекель
|0.4810
|1 Канадский доллар
|1.3364
|1 Кувейтский динар
|5.6118
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3964
|1 Мексиканское песо
|0.0961
|1 Молдавский лей
|0.0942
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2062
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.4594
|1 Сингапурский доллар
|1.2383
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3649
|1 Турецкая лира
|0.4767
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0654
|100 Японских йен
|1.5005
|1 Новозеландский доллар
|1.2458
|Золото (1 унция)
|2074,8116
|Серебро (1 унция)
|26,5884
|Платина (1 унция)
|1555,8101
|Палладий (1 унция)
|1479,2118
Tural İbadlıАвтор новости
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