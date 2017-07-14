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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7022 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01% - до 1,9409 маната. Курс рубля повысился на 0,35% - до 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9409
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.3175
    1 Аргентинское песо 0.1005
    1 Белорусский рубль 0.8641
    1 Бразильский реал 0.5300
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1288
    100 Вон Республики Корея 0.1499
    1 Чешская крона 0.0744
    100 Чилийских песо 0.2575
    1 Китайский юань 0.2510
    1 Датская крона 0.2610
    1 Грузинский лари 0.7089
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.2050
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2036
    1 Швейцарский франк 1.7602
    1 Израильский шекель 0.4810
    1 Канадский доллар 1.3364
    1 Кувейтский динар 5.6118
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3964
    1 Мексиканское песо 0.0961
    1 Молдавский лей 0.0942
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2062
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.4594
    1 Сингапурский доллар 1.2383
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3649
    1 Турецкая лира 0.4767
    1 Тайваньский доллар 0.0560
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0654
    100 Японских йен 1.5005
    1 Новозеландский доллар 1.2458
    Золото (1 унция) 2074,8116
    Серебро (1 унция) 26,5884
    Платина (1 унция) 1555,8101
    Палладий (1 унция) 1479,2118
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