Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2018)

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 2,0067 маната, курс рубля – на 0,74%, до 0,0272 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0067
|1 Российский рубль
|0.0272
|1 Австралийский доллар
|1.2859
|1 Аргентинское песо
|0.0647
|1 Белорусский рубль
|0.8470
|1 Бразильский реал
|0.4568
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1280
|100 Вон Республики Корея
|0.1571
|1 Чешская крона
|0.0780
|100 Чилийских песо
|0.2688
|1 Китайский юань
|0.2658
|1 Датская крона
|0.2694
|1 Грузинский лари
|0.6904
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0252
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2768
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1976
|1 Швейцарский франк
|1.7266
|1 Израильский шекель
|0.4729
|1 Канадский доллар
|1.3102
|1 Кувейтский динар
|5.6242
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4266
|1 Мексиканское песо
|0.0823
|1 Молдавский лей
|0.1017
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2123
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4692
|1 Сингапурский доллар
|1.2726
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4118
|1 Турецкая лира
|0.3642
|1 Тайваньский доллар
|0.0568
|1 Таджикский сомони
|0.1871
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5426
|1 Новозеландский доллар
|1.1947
|Золото (1 унция)
|2209.0820
|Серебро (1 унция)
|28.9073
|Платина (1 унция)
|1531.1730
|Палладий (1 унция)
|1720.5275
Tural İbadlıАвтор новости