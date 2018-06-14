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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.06.2018)

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,19%, до 2,0067 маната, курс рубля – на 0,74%, до 0,0272 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0067
    1 Российский рубль 0.0272
    1 Австралийский доллар 1.2859
    1 Аргентинское песо 0.0647
    1 Белорусский рубль 0.8470
    1 Бразильский реал 0.4568
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1280
    100 Вон Республики Корея 0.1571
    1 Чешская крона 0.0780
    100 Чилийских песо 0.2688
    1 Китайский юань 0.2658
    1 Датская крона 0.2694
    1 Грузинский лари 0.6904
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0252
    1 Английский фунт стерлингов 2.2768
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1976
    1 Швейцарский франк 1.7266
    1 Израильский шекель 0.4729
    1 Канадский доллар 1.3102
    1 Кувейтский динар 5.6242
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4266
    1 Мексиканское песо 0.0823
    1 Молдавский лей 0.1017
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2123
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4692
    1 Сингапурский доллар 1.2726
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4118
    1 Турецкая лира 0.3642
    1 Тайваньский доллар 0.0568
    1 Таджикский сомони 0.1871
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5426
    1 Новозеландский доллар 1.1947
    Золото (1 унция) 2209.0820
    Серебро (1 унция) 28.9073
    Платина (1 унция) 1531.1730
    Палладий (1 унция) 1720.5275
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