​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9107 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9107
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.1818
|1 Аргентинское песо
|0.0377
|1 Белорусский рубль
|0.8100
|1 Бразильский реал
|0.4257
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1190
|100 Вон Республики Корея
|0.1433
|1 Чешская крона
|0.0742
|100 Чилийских песо
|0.2451
|1 Китайский юань
|0.2474
|1 Датская крона
|0.2559
|1 Грузинский лари
|0.6200
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2028
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1767
|1 Швейцарский франк
|1.6888
|1 Израильский шекель
|0.4754
|1 Канадский доллар
|1.2621
|1 Кувейтский динар
|5.5872
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4076
|1 Мексиканское песо
|0.0886
|1 Молдавский лей
|0.0948
|1 Египетский фунт
|0.0996
|1 Норвежская крона
|0.1945
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4437
|1 Сингапурский доллар
|1.2424
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3542
|1 Турецкая лира
|0.2791
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5503
|1 Новозеландский доллар
|1.1192
|Золото (1 унция)
|2209.1160
|Серебро (1 унция)
|25.1851
|Платина (1 унция)
|1467.7630
|Палладий (1 унция)
|2262.1475
Aqşin RafiqoğluАвтор новости