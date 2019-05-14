​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9107 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9107 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.1818 1 Аргентинское песо 0.0377 1 Белорусский рубль 0.8100 1 Бразильский реал 0.4257 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1190 100 Вон Республики Корея 0.1433 1 Чешская крона 0.0742 100 Чилийских песо 0.2451 1 Китайский юань 0.2474 1 Датская крона 0.2559 1 Грузинский лари 0.6200 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0241 1 Британский фунт стерлингов 2.2028 100 Индонезийских рупий 0.0118 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1767 1 Швейцарский франк 1.6888 1 Израильский шекель 0.4754 1 Канадский доллар 1.2621 1 Кувейтский динар 5.5872 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4076 1 Мексиканское песо 0.0886 1 Молдавский лей 0.0948 1 Египетский фунт 0.0996 1 Норвежская крона 0.1945 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4437 1 Сингапурский доллар 1.2424 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3542 1 Турецкая лира 0.2791 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.5503 1 Новозеландский доллар 1.1192 Золото (1 унция) 2209.1160 Серебро (1 унция) 25.1851 Платина (1 унция) 1467.7630 Палладий (1 унция) 2262.1475