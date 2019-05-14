 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,09% - до 1,9107 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9107
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.1818
1 Аргентинское песо 0.0377
1 Белорусский рубль 0.8100
1 Бразильский реал 0.4257
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1190
100 Вон Республики Корея 0.1433
1 Чешская крона 0.0742
100 Чилийских песо 0.2451
1 Китайский юань 0.2474
1 Датская крона 0.2559
1 Грузинский лари 0.6200
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0241
1 Британский фунт стерлингов 2.2028
100 Индонезийских рупий 0.0118
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1767
1 Швейцарский франк 1.6888
1 Израильский шекель 0.4754
1 Канадский доллар 1.2621
1 Кувейтский динар 5.5872
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1124
1 Малазийский ринггит 0.4076
1 Мексиканское песо 0.0886
1 Молдавский лей 0.0948
1 Египетский фунт 0.0996
1 Норвежская крона 0.1945
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4437
1 Сингапурский доллар 1.2424
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3542
1 Турецкая лира 0.2791
1 Тайваньский доллар 0.0547
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0649
100 Японских йен 1.5503
1 Новозеландский доллар 1.1192
Золото (1 унция) 2209.1160
Серебро (1 унция) 25.1851
Платина (1 унция) 1467.7630
Палладий (1 унция) 2262.1475
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi