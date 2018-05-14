Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2018)

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0326 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0326
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.2839
|1 Аргентинское песо
|0.0733
|1 Белорусский рубль
|0.8497
|1 Бразильский реал
|0.4722
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1386
|100 Вон Республики Корея
|0.1593
|1 Чешская крона
|0.0798
|100 Чилийских песо
|0.2743
|1 Китайский юань
|0.2682
|1 Датская крона
|0.2728
|1 Грузинский лари
|0.6959
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3055
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1980
|1 Швейцарский франк
|1.7003
|1 Израильский шекель
|0.4757
|1 Канадский доллар
|1.3296
|1 Кувейтский динар
|5.6396
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4307
|1 Мексиканское песо
|0.0877
|1 Молдавский лей
|0.1032
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2131
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4765
|1 Сингапурский доллар
|1.2750
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4324
|1 Турецкая лира
|0.3910
|1 Тайваньский доллар
|0.0572
|1 Таджикский сомони
|0.1899
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.5541
|1 Новозеландский доллар
|1.1836
|Золото (1 унция)
|2242.9715
|Серебро (1 унция)
|28.3969
|Платина (1 унция)
|1572.3895
|Палладий (1 унция)
|1692.0950
Tural İbadlıАвтор новости