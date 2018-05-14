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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2018)

    1 Доллар США - 1,7000 маната

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0326 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0275 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0326
    1 Российский рубль 0.0275
    1 Австралийский доллар 1.2839
    1 Аргентинское песо 0.0733
    1 Белорусский рубль 0.8497
    1 Бразильский реал 0.4722
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1386
    100 Вон Республики Корея 0.1593
    1 Чешская крона 0.0798
    100 Чилийских песо 0.2743
    1 Китайский юань 0.2682
    1 Датская крона 0.2728
    1 Грузинский лари 0.6959
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.3055
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1980
    1 Швейцарский франк 1.7003
    1 Израильский шекель 0.4757
    1 Канадский доллар 1.3296
    1 Кувейтский динар 5.6396
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4307
    1 Мексиканское песо 0.0877
    1 Молдавский лей 0.1032
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2131
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4765
    1 Сингапурский доллар 1.2750
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4324
    1 Турецкая лира 0.3910
    1 Тайваньский доллар 0.0572
    1 Таджикский сомони 0.1899
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.5541
    1 Новозеландский доллар 1.1836
    Золото (1 унция) 2242.9715
    Серебро (1 унция) 28.3969
    Платина (1 унция) 1572.3895
    Палладий (1 унция) 1692.0950
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