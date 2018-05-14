Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.05.2018)

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,35% - до 2,0326 маната, курс рубля остался неизменным - 0,0275 маната.