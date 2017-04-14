Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2017)

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,02% и составил 1,7026 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,55% - до 1,8075 маната. Курс рубля повысился на 0,66% - до 0,0303 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7026 1 Евро 1.8075 1 Российский рубль 0.0303 1 Австралийский доллар 1.2883 1 Аргентинское песо 0.1123 1 Белорусский рубль 0.9041 1 Бразильский реал 0.5416 1 Дирхам ОАЭ 0.4636 1 Южноафриканский рэнд 0.1265 100 Вон Республики Корея 0.1494 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2617 1 Китайский юань 0.2473 1 Датская крона 0.2430 1 Грузинский лари 0.7118 1 Гонконгский доллар 0.2190 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1300 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1884 1 Швейцарский франк 1.6937 1 Израильский шекель 0.4647 1 Канадский доллар 1.2777 1 Кувейтский динар 5.5878 1 Казахстанский тенге 0.0055 1 Киргизский сом 0.0249 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3867 1 Мексиканское песо 0.0917 1 Молдавский лей 0.0885 1 Египетский фунт 0.0937 1 Норвежская крона 0.1984 100 Узбекских сум 0.0466 1 Польский злотый 0.4254 1 Сингапурский доллар 1.2182 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3130 1 Турецкая лира 0.4645 1 Тайваньский доллар 0.0561 1 Таджикский сомони 0.1915 1 Новый туркменский манат 0.4872 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5605 1 Новозеландский доллар 1.1899 Золото (1 унция) 2186,3938 Серебро (1 унция) 31,5151 Платина (1 унция) 1660,0350 Палладий (1 унция) 1373,9982