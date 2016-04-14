​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2016)

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,3% и составил 1,5218 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,21% и составил 1,7139 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 1,30% и составил 0,0230 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5218
|1 Евро
|1.7139
|1 Российский рубль
|0.0230
|1 Австралийский доллар
|1.1648
|1 Аргентинское песо
|0.1059
|100 Белорусских рублей
|0.0077
|1 Бразильский реал
|0.4352
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4143
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1041
|100 Вон Республики Корея
|0.1317
|1 Чешская крона
|0.0634
|100 Чилийских песо
|0.2270
|1 Китайский юань
|0.2347
|1 Датская крона
|0.2303
|1 Грузинский лари
|0.6809
|1 Гонконгский доллар
|0.1962
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1513
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1863
|1 Швейцарский франк
|1.5737
|1 Израильский шекель
|0.4026
|1 Канадский доллар
|1.1846
|1 Кувейтский динар
|5.0424
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1008
|1 Малазийский ринггит
|0.3897
|1 Мексиканское песо
|0.0870
|1 Молдавский лей
|0.0776
|1 Египетский фунт
|0.1714
|1 Норвежская крона
|0.1843
|100 Узбекских сум
|0.0527
|1 Польский злотый
|0.3994
|1 Сингапурский доллар
|1.1152
|1 Саудовский риал
|0.4058
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1146
|1 Турецкая лира
|0.5327
|1 Тайваньский доллар
|0.0470
|1 Таджикский сомони
|0.1944
|1 Новый туркменский манат
|0.4492
|1 Украинская гривна
|0.0597
|100 Японских йен
|1.3905
|1 Новозеландский доллар
|1.0417
|Золото (1 унция)
|1895,7824
|Серебро (1 унция)
|24,4401
|Платина (1 унция)
|1512,6692
|Палладий (1 унция)
|823,2938
Tural İbadlıАвтор новости