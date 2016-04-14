​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.04.2016)

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,3% и составил 1,5218 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 1,21% и составил 1,7139 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 1,30% и составил 0,0230 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5218 1 Евро 1.7139 1 Российский рубль 0.0230 1 Австралийский доллар 1.1648 1 Аргентинское песо 0.1059 100 Белорусских рублей 0.0077 1 Бразильский реал 0.4352 1 Дирхам ОАЭ 0.4143 1 Южноафриканский рэнд 0.1041 100 Вон Республики Корея 0.1317 1 Чешская крона 0.0634 100 Чилийских песо 0.2270 1 Китайский юань 0.2347 1 Датская крона 0.2303 1 Грузинский лари 0.6809 1 Гонконгский доллар 0.1962 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1513 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1863 1 Швейцарский франк 1.5737 1 Израильский шекель 0.4026 1 Канадский доллар 1.1846 1 Кувейтский динар 5.0424 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1008 1 Малазийский ринггит 0.3897 1 Мексиканское песо 0.0870 1 Молдавский лей 0.0776 1 Египетский фунт 0.1714 1 Норвежская крона 0.1843 100 Узбекских сум 0.0527 1 Польский злотый 0.3994 1 Сингапурский доллар 1.1152 1 Саудовский риал 0.4058 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1146 1 Турецкая лира 0.5327 1 Тайваньский доллар 0.0470 1 Таджикский сомони 0.1944 1 Новый туркменский манат 0.4492 1 Украинская гривна 0.0597 100 Японских йен 1.3905 1 Новозеландский доллар 1.0417 Золото (1 унция) 1895,7824 Серебро (1 унция) 24,4401 Платина (1 унция) 1512,6692 Палладий (1 унция) 823,2938