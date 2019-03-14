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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,9242 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9242
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.2000
1 Аргентинское песо 0.0412
1 Белорусский рубль 0.7966
1 Бразильский реал 0.4455
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1177
100 Вон Республики Корея 0.1498
1 Чешская крона 0.0750
100 Чилийских песо 0.2542
1 Китайский юань 0.2533
1 Датская крона 0.2579
1 Грузинский лари 0.6331
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0244
1 Английский фунт стерлингов 2.2511
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1827
1 Швейцарский франк 1.6923
1 Израильский шекель 0.4722
1 Канадский доллар 1.2769
1 Кувейтский динар 5.5952
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0241
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4156
1 Мексиканское песо 0.0880
1 Молдавский лей 0.0991
1 Египетский фунт 0.0976
1 Норвежская крона 0.1982
100 Узбекских сум 0.0199
1 Польский злотый 0.4475
1 Сингапурский доллар 1.2547
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3647
1 Турецкая лира 0.3112
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0635
100 Японских йен 1.5235
1 Новозеландский доллар 1.1620
Золото (1 унция) 2215.3465
Серебро (1 унция) 26.1269
Платина (1 унция) 1419.3130
Палладий (1 унция) 2629
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