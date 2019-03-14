Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,9242 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9242
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2000
|1 Аргентинское песо
|0.0412
|1 Белорусский рубль
|0.7966
|1 Бразильский реал
|0.4455
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1177
|100 Вон Республики Корея
|0.1498
|1 Чешская крона
|0.0750
|100 Чилийских песо
|0.2542
|1 Китайский юань
|0.2533
|1 Датская крона
|0.2579
|1 Грузинский лари
|0.6331
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0244
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2511
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1827
|1 Швейцарский франк
|1.6923
|1 Израильский шекель
|0.4722
|1 Канадский доллар
|1.2769
|1 Кувейтский динар
|5.5952
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4156
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0991
|1 Египетский фунт
|0.0976
|1 Норвежская крона
|0.1982
|100 Узбекских сум
|0.0199
|1 Польский злотый
|0.4475
|1 Сингапурский доллар
|1.2547
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3647
|1 Турецкая лира
|0.3112
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5235
|1 Новозеландский доллар
|1.1620
|Золото (1 унция)
|2215.3465
|Серебро (1 унция)
|26.1269
|Платина (1 унция)
|1419.3130
|Палладий (1 унция)
|2629
Vüsal NəbiyevАвтор новости