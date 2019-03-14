Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 1,9242 маната, курс рубля повысился на 0,39% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9242 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.2000 1 Аргентинское песо 0.0412 1 Белорусский рубль 0.7966 1 Бразильский реал 0.4455 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1177 100 Вон Республики Корея 0.1498 1 Чешская крона 0.0750 100 Чилийских песо 0.2542 1 Китайский юань 0.2533 1 Датская крона 0.2579 1 Грузинский лари 0.6331 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0244 1 Английский фунт стерлингов 2.2511 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1827 1 Швейцарский франк 1.6923 1 Израильский шекель 0.4722 1 Канадский доллар 1.2769 1 Кувейтский динар 5.5952 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4156 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0991 1 Египетский фунт 0.0976 1 Норвежская крона 0.1982 100 Узбекских сум 0.0199 1 Польский злотый 0.4475 1 Сингапурский доллар 1.2547 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3647 1 Турецкая лира 0.3112 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5235 1 Новозеландский доллар 1.1620 Золото (1 унция) 2215.3465 Серебро (1 унция) 26.1269 Платина (1 унция) 1419.3130 Палладий (1 унция) 2629