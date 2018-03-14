Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2018)

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,65%, до 2,1093 маната, курс рубля снизился на 0,33%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1093
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3381
|1 Аргентинское песо
|0.0841
|1 Белорусский рубль
|0.8690
|1 Бразильский реал
|0.5213
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1443
|100 Вон Республики Корея
|0.1596
|1 Чешская крона
|0.0828
|100 Чилийских песо
|0.2821
|1 Китайский юань
|0.2691
|1 Датская крона
|0.2832
|1 Грузинский лари
|0.6967
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3782
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2072
|1 Швейцарский франк
|1.8029
|1 Израильский шекель
|0.4952
|1 Канадский доллар
|1.3132
|1 Кувейтский динар
|5.6688
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4363
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.1027
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2199
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.5007
|1 Сингапурский доллар
|1.2974
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4663
|1 Турецкая лира
|0.4394
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.5959
|1 Новозеландский доллар
|1.2467
|Золото (1 унция)
|2257.2515
|Серебро (1 унция)
|28.2536
|Платина (1 унция)
|1646.7730
|Палладий (1 унция)
|1688.2190
Namiq HüseynovАвтор новости
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