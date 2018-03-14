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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2018)

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,65%, до 2,1093 маната, курс рубля снизился на 0,33%, до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.1093
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.3381
    1 Аргентинское песо 0.0841
    1 Белорусский рубль 0.8690
    1 Бразильский реал 0.5213
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1443
    100 Вон Республики Корея 0.1596
    1 Чешская крона 0.0828
    100 Чилийских песо 0.2821
    1 Китайский юань 0.2691
    1 Датская крона 0.2832
    1 Грузинский лари 0.6967
    1 Гонконгский доллар 0.2168
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3782
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2072
    1 Швейцарский франк 1.8029
    1 Израильский шекель 0.4952
    1 Канадский доллар 1.3132
    1 Кувейтский динар 5.6688
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4363
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.1027
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2199
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.5007
    1 Сингапурский доллар 1.2974
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4663
    1 Турецкая лира 0.4394
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0655
    100 Японских йен 1.5959
    1 Новозеландский доллар 1.2467
    Золото (1 унция) 2257.2515
    Серебро (1 унция) 28.2536
    Платина (1 унция) 1646.7730
    Палладий (1 унция) 1688.2190
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