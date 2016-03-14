 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2016)

    1 доллар - 1,6411 маната

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,6411 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% и составил 1,8320 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,30% и составил 0,0234 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6411
    1 Евро 1.8320
    1 Российский рубль 0.0234
    1 Австралийский доллар 1,2452
    1 Аргентинское песо 0.1105
    100 Белорусских рублей 0.0080
    1 Бразильский реал 0.4580
    1 Дирхам ОАЭ 0.4468
    1 Южноафриканский рэнд 0.1078
    100 Вон Республики Корея 0.1386
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2403
    1 Китайский юань 0.2527
    1 Датская крона 0.2456
    1 Грузинский лари 0.6790
    1 Гонконгский доллар 0.2115
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.3610
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0054
    1 Шведская крона 0.1968
    1 Швейцарский франк 1.6686
    1 Израильский шекель 0.4231
    1 Канадский доллар 1.2418
    1 Кувейтский динар 5.4567
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0225
    100 Ливанских фунтов 0.1087
    1 Малазийский ринггит 0.4011
    1 Мексиканское песо 0.0927
    1 Молдавский лей 0.0823
    1 Египетский фунт 0.2096
    1 Норвежская крона 0.1953
    100 Узбекских сум 0.0574
    1 Польский злотый 0.4264
    1 Сингапурский доллар 1.1959
    1 Саудовский риал 0.4376
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2804
    1 Турецкая лира 0.5715
    1 Тайваньский доллар 0.0503
    1 Таджикский сомони 0.2086
    1 Новый туркменский манат 0.4835
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.4427
    1 Новозеландский доллар 1.1074
    Золото (1 унция) 2075,5812
    Серебро (1 унция) 25,5027
    Платина (1 унция) 1598,4314
    Палладий (1 унция) 945,2736
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi