Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2016)

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,6411 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% и составил 1,8320 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,30% и составил 0,0234 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6411 1 Евро 1.8320 1 Российский рубль 0.0234 1 Австралийский доллар 1,2452 1 Аргентинское песо 0.1105 100 Белорусских рублей 0.0080 1 Бразильский реал 0.4580 1 Дирхам ОАЭ 0.4468 1 Южноафриканский рэнд 0.1078 100 Вон Республики Корея 0.1386 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2403 1 Китайский юань 0.2527 1 Датская крона 0.2456 1 Грузинский лари 0.6790 1 Гонконгский доллар 0.2115 1 Индийская рупия 0.0245 1 Английский фунт стерлингов 2.3610 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0054 1 Шведская крона 0.1968 1 Швейцарский франк 1.6686 1 Израильский шекель 0.4231 1 Канадский доллар 1.2418 1 Кувейтский динар 5.4567 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0225 100 Ливанских фунтов 0.1087 1 Малазийский ринггит 0.4011 1 Мексиканское песо 0.0927 1 Молдавский лей 0.0823 1 Египетский фунт 0.2096 1 Норвежская крона 0.1953 100 Узбекских сум 0.0574 1 Польский злотый 0.4264 1 Сингапурский доллар 1.1959 1 Саудовский риал 0.4376 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2804 1 Турецкая лира 0.5715 1 Тайваньский доллар 0.0503 1 Таджикский сомони 0.2086 1 Новый туркменский манат 0.4835 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.4427 1 Новозеландский доллар 1.1074 Золото (1 унция) 2075,5812 Серебро (1 унция) 25,5027 Платина (1 унция) 1598,4314 Палладий (1 унция) 945,2736