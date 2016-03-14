Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2016)

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,27% и составил 1,6411 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,32% и составил 1,8320 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 1,30% и составил 0,0234 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6411
|1 Евро
|1.8320
|1 Российский рубль
|0.0234
|1 Австралийский доллар
|1,2452
|1 Аргентинское песо
|0.1105
|100 Белорусских рублей
|0.0080
|1 Бразильский реал
|0.4580
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4468
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1078
|100 Вон Республики Корея
|0.1386
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2403
|1 Китайский юань
|0.2527
|1 Датская крона
|0.2456
|1 Грузинский лари
|0.6790
|1 Гонконгский доллар
|0.2115
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3610
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0054
|1 Шведская крона
|0.1968
|1 Швейцарский франк
|1.6686
|1 Израильский шекель
|0.4231
|1 Канадский доллар
|1.2418
|1 Кувейтский динар
|5.4567
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0225
|100 Ливанских фунтов
|0.1087
|1 Малазийский ринггит
|0.4011
|1 Мексиканское песо
|0.0927
|1 Молдавский лей
|0.0823
|1 Египетский фунт
|0.2096
|1 Норвежская крона
|0.1953
|100 Узбекских сум
|0.0574
|1 Польский злотый
|0.4264
|1 Сингапурский доллар
|1.1959
|1 Саудовский риал
|0.4376
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2804
|1 Турецкая лира
|0.5715
|1 Тайваньский доллар
|0.0503
|1 Таджикский сомони
|0.2086
|1 Новый туркменский манат
|0.4835
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.4427
|1 Новозеландский доллар
|1.1074
|Золото (1 унция)
|2075,5812
|Серебро (1 унция)
|25,5027
|Платина (1 унция)
|1598,4314
|Палладий (1 унция)
|945,2736
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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