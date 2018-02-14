Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2018)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59%, до 2,1043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1043 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3391 1 Аргентинское песо 0.0850 1 Белорусский рубль 0.8542 1 Бразильский реал 0.5150 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1425 100 Вон Республики Корея 0.1577 1 Чешская крона 0.0829 100 Чилийских песо 0.2846 1 Китайский юань 0.2684 1 Датская крона 0.2825 1 Грузинский лари 0.6955 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.3624 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2123 1 Швейцарский франк 1.8226 1 Израильский шекель 0.4808 1 Канадский доллар 1.3523 1 Кувейтский динар 5.6687 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4331 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.1019 1 Египетский фунт 0.0959 1 Норвежская крона 0.2166 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5048 1 Сингапурский доллар 1.2892 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4654 1 Турецкая лира 0.4468 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0636 100 Японских йен 1.5873 1 Новозеландский доллар 1.2438 Золото (1 унция) 2268,9705 Серебро (1 унция) 28.2970 Платина (1 унция) 1667,7981 Палладий (1 унция) 1684,4591