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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2018)

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59%, до 2,1043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1043
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.3391
    1 Аргентинское песо 0.0850
    1 Белорусский рубль 0.8542
    1 Бразильский реал 0.5150
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1425
    100 Вон Республики Корея 0.1577
    1 Чешская крона 0.0829
    100 Чилийских песо 0.2846
    1 Китайский юань 0.2684
    1 Датская крона 0.2825
    1 Грузинский лари 0.6955
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.3624
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2123
    1 Швейцарский франк 1.8226
    1 Израильский шекель 0.4808
    1 Канадский доллар 1.3523
    1 Кувейтский динар 5.6687
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4331
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0959
    1 Норвежская крона 0.2166
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5048
    1 Сингапурский доллар 1.2892
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4654
    1 Турецкая лира 0.4468
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0636
    100 Японских йен 1.5873
    1 Новозеландский доллар 1.2438
    Золото (1 унция) 2268,9705
    Серебро (1 унция) 28.2970
    Платина (1 унция) 1667,7981
    Палладий (1 унция) 1684,4591
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