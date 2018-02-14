Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.02.2018)

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,59%, до 2,1043 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1043
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3391
|1 Аргентинское песо
|0.0850
|1 Белорусский рубль
|0.8542
|1 Бразильский реал
|0.5150
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1425
|100 Вон Республики Корея
|0.1577
|1 Чешская крона
|0.0829
|100 Чилийских песо
|0.2846
|1 Китайский юань
|0.2684
|1 Датская крона
|0.2825
|1 Грузинский лари
|0.6955
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3624
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2123
|1 Швейцарский франк
|1.8226
|1 Израильский шекель
|0.4808
|1 Канадский доллар
|1.3523
|1 Кувейтский динар
|5.6687
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4331
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0959
|1 Норвежская крона
|0.2166
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5048
|1 Сингапурский доллар
|1.2892
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4654
|1 Турецкая лира
|0.4468
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0636
|100 Японских йен
|1.5873
|1 Новозеландский доллар
|1.2438
|Золото (1 унция)
|2268,9705
|Серебро (1 унция)
|28.2970
|Платина (1 унция)
|1667,7981
|Палладий (1 унция)
|1684,4591
Namiq HüseynovАвтор новости
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