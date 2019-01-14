Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2019)

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,46% - до 1,9510 маната, курс рубля – на 0,39%, составив 0,0253 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9510
|1 Российский рубль
|0.0253
|1 Австралийский доллар
|1.2214
|1 Аргентинское песо
|0.0461
|1 Белорусский рубль
|0.7905
|1 Бразильский реал
|0.4577
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1223
|100 Вон Республики Корея
|0.1513
|1 Чешская крона
|0.0763
|100 Чилийских песо
|0.2520
|1 Китайский юань
|0.2516
|1 Датская крона
|0.2614
|1 Грузинский лари
|0.6374
|1 Гонконгский доллар
|0.2168
|1 Индийская рупия
|0.0240
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1834
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1903
|1 Швейцарский франк
|1.7290
|1 Израильский шекель
|0.4627
|1 Канадский доллар
|1.2803
|1 Кувейтский динар
|5.6128
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1121
|1 Малазийский ринггит
|0.4149
|1 Мексиканское песо
|0.0887
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.1989
|100 Узбекских сум
|0.0202
|1 Польский злотый
|0.4546
|1 Сингапурский доллар
|1.2559
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3789
|1 Турецкая лира
|0.3096
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1802
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0606
|100 Японских йен
|1.5724
|1 Новозеландский доллар
|1.1568
|Золото (1 унция)
|2193.9860
|Серебро (1 унция)
|26.4543
|Платина (1 унция)
|1374.6710
|Палладий (1 унция)
|2233.4175
Nərmin RəhimovaАвтор новости