Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2019)

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,46% - до 1,9510 маната, курс рубля – на 0,39%, составив 0,0253 маната.