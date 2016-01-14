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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2016)

    1 доллар - 1,5706 маната

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,15% и составил 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,74% и составил 1,7106 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0204 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5706
    1 Евро 1.7106
    1 Российский рубль 0.0204
    1 Австралийский доллар 1.0883
    1 Аргентинское песо 0.1161
    100 Белорусских рублей 0.0081
    1 Бразильский реал 0.3908
    1 Дирхам ОАЭ 0.4276
    1 Южноафриканский рэнд 0.0942
    100 Вон Республики Корея 0.1292
    1 Чешская крона 0.0633
    100 Чилийских песо 0.2159
    1 Китайский юань 0.2384
    1 Датская крона 0.2292
    1 Грузинский лари 0.6490
    1 Гонконгский доллар 0.2021
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2617
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1843
    1 Швейцарский франк 1.5614
    1 Израильский шекель 0.3989
    1 Канадский доллар 1.0928
    1 Кувейтский динар 5.1688
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0207
    100 Ливанских фунтов 0.1041
    1 Малазийский ринггит 0.3569
    1 Мексиканское песо 0.0874
    1 Молдавский лей 0.0769
    1 Египетский фунт 0.2006
    1 Норвежская крона 0.1779
    100 Узбекских сум 0.0558
    1 Польский злотый 0.3926
    1 Сингапурский доллар 1.0904
    1 Саудовский риал 0.4185
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1674
    1 Турецкая лира 0.5177
    1 Тайваньский доллар 0.0468
    1 Таджикский сомони 0.2151
    1 Новый туркменский манат 0.4619
    1 Украинская гривна 0.0664
    100 Японских йен 1.3378
    1 Новозеландский доллар 1.0177
    Золото (1 унция) 1709,0484
    Серебро (1 унция) 22,1674
    Платина (1 унция) 1324,0158
    Палладий (1 унция) 769,5940

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