​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2016)

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,15% и составил 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,74% и составил 1,7106 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0204 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5706
|1 Евро
|1.7106
|1 Российский рубль
|0.0204
|1 Австралийский доллар
|1.0883
|1 Аргентинское песо
|0.1161
|100 Белорусских рублей
|0.0081
|1 Бразильский реал
|0.3908
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4276
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0942
|100 Вон Республики Корея
|0.1292
|1 Чешская крона
|0.0633
|100 Чилийских песо
|0.2159
|1 Китайский юань
|0.2384
|1 Датская крона
|0.2292
|1 Грузинский лари
|0.6490
|1 Гонконгский доллар
|0.2021
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2617
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1843
|1 Швейцарский франк
|1.5614
|1 Израильский шекель
|0.3989
|1 Канадский доллар
|1.0928
|1 Кувейтский динар
|5.1688
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0207
|100 Ливанских фунтов
|0.1041
|1 Малазийский ринггит
|0.3569
|1 Мексиканское песо
|0.0874
|1 Молдавский лей
|0.0769
|1 Египетский фунт
|0.2006
|1 Норвежская крона
|0.1779
|100 Узбекских сум
|0.0558
|1 Польский злотый
|0.3926
|1 Сингапурский доллар
|1.0904
|1 Саудовский риал
|0.4185
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1674
|1 Турецкая лира
|0.5177
|1 Тайваньский доллар
|0.0468
|1 Таджикский сомони
|0.2151
|1 Новый туркменский манат
|0.4619
|1 Украинская гривна
|0.0664
|100 Японских йен
|1.3378
|1 Новозеландский доллар
|1.0177
|Золото (1 унция)
|1709,0484
|Серебро (1 унция)
|22,1674
|Платина (1 унция)
|1324,0158
|Палладий (1 унция)
|769,5940
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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