​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.01.2016)

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,15% и составил 1,5706 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,74% и составил 1,7106 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 0,49% и составил 0,0204 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5706 1 Евро 1.7106 1 Российский рубль 0.0204 1 Австралийский доллар 1.0883 1 Аргентинское песо 0.1161 100 Белорусских рублей 0.0081 1 Бразильский реал 0.3908 1 Дирхам ОАЭ 0.4276 1 Южноафриканский рэнд 0.0942 100 Вон Республики Корея 0.1292 1 Чешская крона 0.0633 100 Чилийских песо 0.2159 1 Китайский юань 0.2384 1 Датская крона 0.2292 1 Грузинский лари 0.6490 1 Гонконгский доллар 0.2021 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.2617 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1843 1 Швейцарский франк 1.5614 1 Израильский шекель 0.3989 1 Канадский доллар 1.0928 1 Кувейтский динар 5.1688 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0207 100 Ливанских фунтов 0.1041 1 Малазийский ринггит 0.3569 1 Мексиканское песо 0.0874 1 Молдавский лей 0.0769 1 Египетский фунт 0.2006 1 Норвежская крона 0.1779 100 Узбекских сум 0.0558 1 Польский злотый 0.3926 1 Сингапурский доллар 1.0904 1 Саудовский риал 0.4185 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1674 1 Турецкая лира 0.5177 1 Тайваньский доллар 0.0468 1 Таджикский сомони 0.2151 1 Новый туркменский манат 0.4619 1 Украинская гривна 0.0664 100 Японских йен 1.3378 1 Новозеландский доллар 1.0177 Золото (1 унция) 1709,0484 Серебро (1 унция) 22,1674 Платина (1 унция) 1324,0158 Палладий (1 унция) 769,5940