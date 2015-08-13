​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2015)

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0485 манатов.

Как сообщает Report, евро подорожало на 0,72% - до 1,1684 манатов.

Курс рубля по отношению к манату не изменился и сохранился на уровне 0,0163 манатов.