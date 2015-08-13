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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.08.2015)

    1 Доллар США = 1.0485 манатов

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара снизился на 0,04% - до 1,0485 манатов.

    Как сообщает Report, евро подорожало на 0,72% - до 1,1684 манатов.

    Курс рубля по отношению к манату не изменился и сохранился на уровне 0,0163 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1684
    1 Российский рубль 0.0163
    1 Австралийский доллар 0.7746
    1 Аргентинское песо 0.1136
    100 Белорусских рублей 0.0066
    1 Бразильский реал 0.3016
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0824
    100 Вон Республики Корея 0.0893
    1 Чешская крона 0.0433
    100 Чилийских песо 0.1534
    1 Китайский юань 0.1636
    1 Датская крона 0.1566
    1 Грузинский лари 0.4500
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0162
    1 Английский фунт стерлингов 1.6380
    100 Индонезийских рупий 0.0076
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1219
    1 Швейцарский франк 1.0733
    1 Израильский шекель 0.2753
    1 Канадский доллар 0.8084
    1 Кувейтский динар 3.4667
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0167
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2620
    1 Мексиканское песо 0.0645
    1 Молдавский лей 0.0557
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1286
    100 Узбекских сум 0.0406
    1 Польский злотый 0.2790
    1 Сингапурский доллар 0.7526
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4697
    1 Турецкая лира 0.3775
    1 Тайваньский доллар 0.0327
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0491
    100 Японских йен 0.8432
    1 Новозеландский доллар 0.6940
    Золото (1 унция) 1173,2715
    Серебро (1 унция) 16,1015
    Платина (1 унция) 1038,0150
    Палладий (1 унция) 644,8275
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