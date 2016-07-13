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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2016)

    1 Доллар США - 1,5549 маната

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5549 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 0,417% и составил 0,0243 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5549
    1 Евро 1.7203
    1 Российский рубль 0.0243
    1 Австралийский доллар 1.1821
    1 Аргентинское песо 0.1067
    100 Белорусских рублей 0.7775
    1 Бразильский реал 0.4717
    1 Дирхам ОАЭ 0.4233
    1 Южноафриканский рэнд 0.1080
    100 Вон Республики Корея 0.1357
    1 Чешская крона 0.0636
    100 Чилийских песо 0.2356
    1 Китайский юань 0.2326
    1 Датская крона 0.2313
    1 Грузинский лари 0.6631
    1 Гонконгский доллар 0.2004
    1 Индийская рупия 0.0232
    1 Английский фунт стерлингов 2.0691
    100 Индонезийских рупий 0.0119
    100 Иранских риалов 0.0051
    1 Шведская крона 0.1819
    1 Швейцарский франк 1.5729
    1 Израильский шекель 0.4014
    1 Канадский доллар 1.1895
    1 Кувейтский динар 5.1463
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0231
    100 Ливанских фунтов 0.1029
    1 Малазийский ринггит 0.3895
    1 Мексиканское песо 0.0847
    1 Молдавский лей 0.0786
    1 Египетский фунт 0.1751
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0526
    1 Польский злотый 0.3910
    1 Сингапурский доллар 1.1534
    1 Саудовский риал 0.4146
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1643
    1 Турецкая лира 0.5376
    1 Тайваньский доллар 0.0483
    1 Таджикский сомони 0.1982
    1 Новый туркменский манат 0.4628
    1 Украинская гривна 0.0626
    100 Японских йен 1.4920
    1 Новозеландский доллар 1.1285
    Золото (1 унция) 2087,2978
    Серебро (1 унция) 31,5489
    Платина (1 унция) 1697,9508
    Палладий (1 унция) 974,9223

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