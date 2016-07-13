Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2016)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5549 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 0,417% и составил 0,0243 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5549
|1 Евро
|1.7203
|1 Российский рубль
|0.0243
|1 Австралийский доллар
|1.1821
|1 Аргентинское песо
|0.1067
|100 Белорусских рублей
|0.7775
|1 Бразильский реал
|0.4717
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4233
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1080
|100 Вон Республики Корея
|0.1357
|1 Чешская крона
|0.0636
|100 Чилийских песо
|0.2356
|1 Китайский юань
|0.2326
|1 Датская крона
|0.2313
|1 Грузинский лари
|0.6631
|1 Гонконгский доллар
|0.2004
|1 Индийская рупия
|0.0232
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0691
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0051
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.5729
|1 Израильский шекель
|0.4014
|1 Канадский доллар
|1.1895
|1 Кувейтский динар
|5.1463
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0231
|100 Ливанских фунтов
|0.1029
|1 Малазийский ринггит
|0.3895
|1 Мексиканское песо
|0.0847
|1 Молдавский лей
|0.0786
|1 Египетский фунт
|0.1751
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.3910
|1 Сингапурский доллар
|1.1534
|1 Саудовский риал
|0.4146
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1643
|1 Турецкая лира
|0.5376
|1 Тайваньский доллар
|0.0483
|1 Таджикский сомони
|0.1982
|1 Новый туркменский манат
|0.4628
|1 Украинская гривна
|0.0626
|100 Японских йен
|1.4920
|1 Новозеландский доллар
|1.1285
|Золото (1 унция)
|2087,2978
|Серебро (1 унция)
|31,5489
|Платина (1 унция)
|1697,9508
|Палладий (1 унция)
|974,9223
Tural İbadlıАвтор новости
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