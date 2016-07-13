Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.07.2016)

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5549 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,07% и составил 1,7203 маната. Курс рубля вырос на 0,417% и составил 0,0243 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5549 1 Евро 1.7203 1 Российский рубль 0.0243 1 Австралийский доллар 1.1821 1 Аргентинское песо 0.1067 100 Белорусских рублей 0.7775 1 Бразильский реал 0.4717 1 Дирхам ОАЭ 0.4233 1 Южноафриканский рэнд 0.1080 100 Вон Республики Корея 0.1357 1 Чешская крона 0.0636 100 Чилийских песо 0.2356 1 Китайский юань 0.2326 1 Датская крона 0.2313 1 Грузинский лари 0.6631 1 Гонконгский доллар 0.2004 1 Индийская рупия 0.0232 1 Английский фунт стерлингов 2.0691 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0051 1 Шведская крона 0.1819 1 Швейцарский франк 1.5729 1 Израильский шекель 0.4014 1 Канадский доллар 1.1895 1 Кувейтский динар 5.1463 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0231 100 Ливанских фунтов 0.1029 1 Малазийский ринггит 0.3895 1 Мексиканское песо 0.0847 1 Молдавский лей 0.0786 1 Египетский фунт 0.1751 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.3910 1 Сингапурский доллар 1.1534 1 Саудовский риал 0.4146 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1643 1 Турецкая лира 0.5376 1 Тайваньский доллар 0.0483 1 Таджикский сомони 0.1982 1 Новый туркменский манат 0.4628 1 Украинская гривна 0.0626 100 Японских йен 1.4920 1 Новозеландский доллар 1.1285 Золото (1 унция) 2087,2978 Серебро (1 унция) 31,5489 Платина (1 унция) 1697,9508 Палладий (1 унция) 974,9223