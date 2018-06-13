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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2018)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2018)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,21%, до 1,9963 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0270 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9963
1 Российский рубль 0.0270
1 Австралийский доллар 1.2863
1 Аргентинское песо 0.0660
1 Белорусский рубль 0.8475
1 Бразильский реал 0.4570
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1274
100 Вон Республики Корея 0.1568
1 Чешская крона 0.0777
100 Чилийских песо 0.2671
1 Китайский юань 0.2654
1 Датская крона 0.2679
1 Грузинский лари 0.6913
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0251
1 Английский фунт стерлингов 2.2709
100 Индонезийских рупий 0.0122
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1966
1 Швейцарский франк 1.7214
1 Израильский шекель 0.4741
1 Канадский доллар 1.3052
1 Кувейтский динар 5.6267
1 Казахстанский тенге 0.0051
1 Киргизский сом 0.0248
100 Ливанских фунтов 0.1119
1 Малазийский ринггит 0.4256
1 Мексиканское песо 0.0821
1 Молдавский лей 0.1017
1 Египетский фунт 0.0952
1 Норвежская крона 0.2112
100 Узбекских сум 0.0208
1 Польский злотый 0.4661
1 Сингапурский доллар 1.2716
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.4145
1 Турецкая лира 0.3705
1 Тайваньский доллар 0.0569
1 Таджикский сомони 0.1873
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0652
100 Японских йен 1.5367
1 Новозеландский доллар 1.1918
Золото (1 унция) 2201.4405
Серебро (1 унция) 28.6010
Платина (1 унция) 1522.5880
Палладий (1 унция) 1736.9750
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