Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2018)

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,21%, до 1,9963 маната, курс рубля – на 0,37%, до 0,0270 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9963
|1 Российский рубль
|0.0270
|1 Австралийский доллар
|1.2863
|1 Аргентинское песо
|0.0660
|1 Белорусский рубль
|0.8475
|1 Бразильский реал
|0.4570
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1274
|100 Вон Республики Корея
|0.1568
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2671
|1 Китайский юань
|0.2654
|1 Датская крона
|0.2679
|1 Грузинский лари
|0.6913
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0251
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2709
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1966
|1 Швейцарский франк
|1.7214
|1 Израильский шекель
|0.4741
|1 Канадский доллар
|1.3052
|1 Кувейтский динар
|5.6267
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1119
|1 Малазийский ринггит
|0.4256
|1 Мексиканское песо
|0.0821
|1 Молдавский лей
|0.1017
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2112
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4661
|1 Сингапурский доллар
|1.2716
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4145
|1 Турецкая лира
|0.3705
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.1873
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.5367
|1 Новозеландский доллар
|1.1918
|Золото (1 унция)
|2201.4405
|Серебро (1 унция)
|28.6010
|Платина (1 унция)
|1522.5880
|Палладий (1 унция)
|1736.9750
Economic DepartmentАвтор новости