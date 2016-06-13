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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.06.2016)

    1 Ддоллар США - 1, 5114 маната

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату остался стабильным на отметке 1, 5114 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,38% и составил 1,7005 маната. Курс рубля упал на 1,70% и составил 0,0231 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5114
    1 Евро 1.7005
    1 Российский рубль 0.0231
    1 Австралийский доллар 1.1150
    1 Аргентинское песо 0.1095
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4420
    1 Дирхам ОАЭ 0.0993
    1 Южноафриканский рэнд 0.1289
    100 Вон Республики Корея 0.1297
    1 Чешская крона 0.0629
    100 Чилийских песо 0.2211
    1 Китайский юань 0.2295
    1 Датская крона 0.2287
    1 Грузинский лари 0.7073
    1 Гонконгский доллар 0.1947
    1 Индийская рупия 0.0225
    1 Английский фунт стерлингов 2.1447
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1819
    1 Швейцарский франк 1.5671
    1 Израильский шекель 0.3907
    1 Канадский доллар 1.1802
    1 Кувейтский динар 5.0121
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0221
    100 Ливанских фунтов 0.1002
    1 Малазийский ринггит 0.3686
    1 Мексиканское песо 0.0808
    1 Молдавский лей 0.0768
    1 Египетский фунт 0.1702
    1 Норвежская крона 0.1825
    100 Узбекских сум 0.0515
    1 Польский злотый 0.3886
    1 Сингапурский доллар 1.1118
    1 Саудовский риал 0.4030
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1332
    1 Турецкая лира 0.5156
    1 Тайваньский доллар 0.0466
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4486
    1 Украинская гривна 0.0605
    100 Японских йен 1.4267
    1 Новозеландский доллар 1.0634
    Золото (1 унция) 1927,7907
    Серебро (1 унция) 25,9130
    Платина (1 унция) 1505,3544
    Палладий (1 унция) 837,3156

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