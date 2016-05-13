​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.05.2016)

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Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,03% и составил 1,5093 манатов. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,43% и составил 1,7163 манатов. Курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0232 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5093
|1 Евро
|1.7163
|1 Российский рубль
|0.0232
|1 Австралийский доллар
|1.1016
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4347
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4109
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1000
|100 Вон Республики Корея
|0.1290
|1 Чешская крона
|0.0635
|100 Чилийских песо
|0.2204
|1 Китайский юань
|0.2314
|1 Датская крона
|0.2308
|1 Грузинский лари
|0.6845
|1 Гонконгский доллар
|0.1945
|1 Индийская рупия
|0.0226
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1797
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1843
|1 Швейцарский франк
|1.5537
|1 Израильский шекель
|0.4006
|1 Канадский доллар
|1.1749
|1 Кувейтский динар
|5.0073
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.1001
|1 Малазийский ринггит
|0.3743
|1 Мексиканское песо
|0.0839
|1 Молдавский лей
|0.0768
|1 Египетский фунт
|0.1700
|1 Норвежская крона
|0.1855
|100 Узбекских сум
|0.0522
|1 Польский злотый
|0.3890
|1 Сингапурский доллар
|1.0977
|1 Саудовский риал
|0.4024
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1326
|1 Турецкая лира
|0.5092
|1 Тайваньский доллар
|0.0463
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4468
|1 Украинская гривна
|0.0598
|100 Японских йен
|1.3872
|1 Новозеландский доллар
|1.0268
|Золото (1 унция)
|1930,7720
|Серебро (1 унция)
|25,7487
|Платина (1 унция)
|1595,3301
|Палладий (1 унция)
|916,1451
Tural İbadlıАвтор новости