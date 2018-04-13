Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2018)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,24%, до 2,0958 маната, курс рубля повысился на 1,1%, до 0,0275 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0958
|1 Российский рубль
|0.0275
|1 Австралийский доллар
|1.3213
|1 Аргентинское песо
|0.0841
|1 Белорусский рубль
|0.8354
|1 Бразильский реал
|0.4981
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1410
|100 Вон Республики Корея
|0.1588
|1 Чешская крона
|0.0828
|100 Чилийских песо
|0.2849
|1 Китайский юань
|0.2702
|1 Датская крона
|0.2814
|1 Грузинский лари
|0.7025
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.4197
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.2019
|1 Швейцарский франк
|1.7658
|1 Израильский шекель
|0.4837
|1 Канадский доллар
|1.3509
|1 Кувейтский динар
|5.6678
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4381
|1 Мексиканское песо
|0.0935
|1 Молдавский лей
|0.1038
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2186
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.5015
|1 Сингапурский доллар
|1.2963
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4728
|1 Турецкая лира
|0.4131
|1 Тайваньский доллар
|0.0579
|1 Таджикский сомони
|0.1923
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.5832
|1 Новозеландский доллар
|1.2538
|Золото (1 унция)
|2278.3825
|Серебро (1 унция)
|28.0996
|Платина (1 унция)
|1582,2325
|Палладий (1 унция)
|1649,4250
Tural İbadlıАвтор новости
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