Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2018)

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,24%, до 2,0958 маната, курс рубля повысился на 1,1%, до 0,0275 маната.