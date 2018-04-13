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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.04.2018)

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,24%, до 2,0958 маната, курс рубля повысился на 1,1%, до 0,0275 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0958
    1 Российский рубль 0.0275
    1 Австралийский доллар 1.3213
    1 Аргентинское песо 0.0841
    1 Белорусский рубль 0.8354
    1 Бразильский реал 0.4981
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1410
    100 Вон Республики Корея 0.1588
    1 Чешская крона 0.0828
    100 Чилийских песо 0.2849
    1 Китайский юань 0.2702
    1 Датская крона 0.2814
    1 Грузинский лари 0.7025
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.4197
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2019
    1 Швейцарский франк 1.7658
    1 Израильский шекель 0.4837
    1 Канадский доллар 1.3509
    1 Кувейтский динар 5.6678
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4381
    1 Мексиканское песо 0.0935
    1 Молдавский лей 0.1038
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2186
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.5015
    1 Сингапурский доллар 1.2963
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4728
    1 Турецкая лира 0.4131
    1 Тайваньский доллар 0.0579
    1 Таджикский сомони 0.1923
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5832
    1 Новозеландский доллар 1.2538
    Золото (1 унция) 2278.3825
    Серебро (1 унция) 28.0996
    Платина (1 унция) 1582,2325
    Палладий (1 унция) 1649,4250
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