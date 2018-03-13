Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2018)

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 2,0957 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.