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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2018)

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 2,0957 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0957
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3378
    1 Аргентинское песо 0.0842
    1 Белорусский рубль 0.8669
    1 Бразильский реал 0.5212
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1436
    100 Вон Республики Корея 0.1596
    1 Чешская крона 0.0823
    100 Чилийских песо 0.2815
    1 Китайский юань 0.2687
    1 Датская крона 0.2814
    1 Грузинский лари 0.6989
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3614
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2062
    1 Швейцарский франк 1.7932
    1 Израильский шекель 0.4936
    1 Канадский доллар 1.3230
    1 Кувейтский динар 5.6619
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4352
    1 Мексиканское песо 0.0915
    1 Молдавский лей 0.1027
    1 Египетский фунт 0.0966
    1 Норвежская крона 0.2192
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4985
    1 Сингапурский доллар 1.2944
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4639
    1 Турецкая лира 0.4421
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0655
    100 Японских йен 1.5921
    1 Новозеландский доллар 1.2435
    Золото (1 унция) 2242.3765
    Серебро (1 унция) 28.0018
    Платина (1 унция) 1635.4340
    Палладий (1 унция) 1664.2830
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