Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2018)

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02%, до 2,0957 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0957
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3378
|1 Аргентинское песо
|0.0842
|1 Белорусский рубль
|0.8669
|1 Бразильский реал
|0.5212
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1436
|100 Вон Республики Корея
|0.1596
|1 Чешская крона
|0.0823
|100 Чилийских песо
|0.2815
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2814
|1 Грузинский лари
|0.6989
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3614
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2062
|1 Швейцарский франк
|1.7932
|1 Израильский шекель
|0.4936
|1 Канадский доллар
|1.3230
|1 Кувейтский динар
|5.6619
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4352
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.1027
|1 Египетский фунт
|0.0966
|1 Норвежская крона
|0.2192
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4985
|1 Сингапурский доллар
|1.2944
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4639
|1 Турецкая лира
|0.4421
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.5921
|1 Новозеландский доллар
|1.2435
|Золото (1 унция)
|2242.3765
|Серебро (1 унция)
|28.0018
|Платина (1 унция)
|1635.4340
|Палладий (1 унция)
|1664.2830
Tural İbadlıАвтор новости