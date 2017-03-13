Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2017)

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,98% - до 1,8658 маната. Курс рубля повысился на 0,68%, составив 0,0296 маната.