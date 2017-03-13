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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2017)

    1 Доллар США - 1,7437 маната© Report.az

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,98% - до 1,8658 маната. Курс рубля повысился на 0,68%, составив 0,0296 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7437
    1 Евро 1.8658
    1 Российский рубль 0.0296
    1 Австралийский доллар 1.3195
    1 Аргентинское песо 0.1127
    1 Белорусский рубль 0.9117
    1 Бразильский реал 0.5554
    1 Дирхам ОАЭ 0.4747
    1 Южноафриканский рэнд 0.1327
    100 Вон Республики Корея 0.1521
    1 Чешская крона 0.0690
    100 Чилийских песо 0.2626
    1 Китайский юань 0.2524
    1 Датская крона 0.2510
    1 Грузинский лари 0.6983
    1 Гонконгский доллар 0.2246
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1240
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1941
    1 Швейцарский франк 1.7294
    1 Израильский шекель 0.4748
    1 Канадский доллар 1.2964
    1 Кувейтский динар 5.7012
    1 Казахстанский тенге 0.0055
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1156
    1 Малазийский ринггит 0.3920
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.0881
    1 Египетский фунт 0.0994
    1 Норвежская крона 0.2030
    100 Узбекских сум 0.0505
    1 Польский злотый 0.4302
    1 Сингапурский доллар 1.2363
    1 Саудовский риал 0.4650
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3496
    1 Турецкая лира 0.4661
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.2137
    1 Новый туркменский манат 0.4990
    1 Украинская гривна 0.0652
    100 Японских йен 1.5202
    1 Новозеландский доллар 1.2103
    Золото (1 унция) 2097,0608
    Серебро (1 унция) 29,6603
    Платина (1 унция) 1642,5654
    Палладий (1 унция) 1311,2624
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