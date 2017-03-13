Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.03.2017)

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7437 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату повысился на 0,98% - до 1,8658 маната. Курс рубля повысился на 0,68%, составив 0,0296 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7437
|1 Евро
|1.8658
|1 Российский рубль
|0.0296
|1 Австралийский доллар
|1.3195
|1 Аргентинское песо
|0.1127
|1 Белорусский рубль
|0.9117
|1 Бразильский реал
|0.5554
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4747
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1327
|100 Вон Республики Корея
|0.1521
|1 Чешская крона
|0.0690
|100 Чилийских песо
|0.2626
|1 Китайский юань
|0.2524
|1 Датская крона
|0.2510
|1 Грузинский лари
|0.6983
|1 Гонконгский доллар
|0.2246
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1240
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1941
|1 Швейцарский франк
|1.7294
|1 Израильский шекель
|0.4748
|1 Канадский доллар
|1.2964
|1 Кувейтский динар
|5.7012
|1 Казахстанский тенге
|0.0055
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1156
|1 Малазийский ринггит
|0.3920
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0994
|1 Норвежская крона
|0.2030
|100 Узбекских сум
|0.0505
|1 Польский злотый
|0.4302
|1 Сингапурский доллар
|1.2363
|1 Саудовский риал
|0.4650
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3496
|1 Турецкая лира
|0.4661
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.2137
|1 Новый туркменский манат
|0.4990
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.5202
|1 Новозеландский доллар
|1.2103
|Золото (1 унция)
|2097,0608
|Серебро (1 унция)
|29,6603
|Платина (1 унция)
|1642,5654
|Палладий (1 унция)
|1311,2624
Tural İbadlıАвтор новости
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