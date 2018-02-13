Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2018)

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%, до 2,0919 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0919 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3381 1 Аргентинское песо 0.0850 1 Белорусский рубль 0.8522 1 Бразильский реал 0.5150 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1424 100 Вон Республики Корея 0.1571 1 Чешская крона 0.0824 100 Чилийских песо 0.2837 1 Китайский юань 0.2687 1 Датская крона 0.2808 1 Грузинский лари 0.6953 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.3544 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2110 1 Швейцарский франк 1.8118 1 Израильский шекель 0.4827 1 Канадский доллар 1.3518 1 Кувейтский динар 5.6628 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4323 1 Мексиканское песо 0.0915 1 Молдавский лей 0.1018 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2151 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5019 1 Сингапурский доллар 1.2859 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4584 1 Турецкая лира 0.4478 1 Тайваньский доллар 0.0581 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0634 100 Японских йен 1.5689 1 Новозеландский доллар 1.2354 Золото (1 унция) 2254,5791 Серебро (1 унция) 28.2254 Платина (1 унция) 1657,3765 Палладий (1 унция) 1672,6689