Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2018)

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Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15%, до 2,0919 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0919
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3381
|1 Аргентинское песо
|0.0850
|1 Белорусский рубль
|0.8522
|1 Бразильский реал
|0.5150
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1424
|100 Вон Республики Корея
|0.1571
|1 Чешская крона
|0.0824
|100 Чилийских песо
|0.2837
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2808
|1 Грузинский лари
|0.6953
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3544
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2110
|1 Швейцарский франк
|1.8118
|1 Израильский шекель
|0.4827
|1 Канадский доллар
|1.3518
|1 Кувейтский динар
|5.6628
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4323
|1 Мексиканское песо
|0.0915
|1 Молдавский лей
|0.1018
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2151
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5019
|1 Сингапурский доллар
|1.2859
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4584
|1 Турецкая лира
|0.4478
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0634
|100 Японских йен
|1.5689
|1 Новозеландский доллар
|1.2354
|Золото (1 унция)
|2254,5791
|Серебро (1 унция)
|28.2254
|Платина (1 унция)
|1657,3765
|Палладий (1 унция)
|1672,6689
Tural İbadlıАвтор новости