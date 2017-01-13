Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2017)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,7% и составил 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,86% - до 1,8970 маната. Курс рубля вырос на 1,35% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7867 1 Евро 1.8970 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3374 1 Аргентинское песо 0.1130 1 Белорусский рубль 0.9156 1 Бразильский реал 0.5604 1 Дирхам ОАЭ 0.4864 1 Южноафриканский рэнд 0.1320 100 Вон Республики Корея 0.1519 1 Чешская крона 0.0702 100 Чилийских песо 0.2700 1 Китайский юань 0.2590 1 Датская крона 0.2551 1 Грузинский лари 0.6527 1 Гонконгский доллар 0.2304 1 Индийская рупия 0.0262 1 Английский фунт стерлингов 2.1739 100 Индонезийских рупий 0.0134 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1997 1 Швейцарский франк 1.7687 1 Израильский шекель 0.4669 1 Канадский доллар 1.3580 1 Кувейтский динар 5.8436 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0257 100 Ливанских фунтов 0.1185 1 Малазийский ринггит 0.4003 1 Мексиканское песо 0.0820 1 Молдавский лей 0.0890 1 Египетский фунт 0.0944 1 Норвежская крона 0.2097 100 Узбекских сум 0.0552 1 Польский злотый 0.4339 1 Сингапурский доллар 1.2512 1 Саудовский риал 0.4764 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4169 1 Турецкая лира 0.4742 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.2259 1 Новый туркменский манат 0.5112 1 Украинская гривна 0.0655 100 Японских йен 1.5544 1 Новозеландский доллар 1.2727 Золото (1 унция) 2153,0628 Серебро (1 унция) 29,7307 Платина (1 унция) 1752,7527 Палладий (1 унция) 1354,3186