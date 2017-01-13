 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2017)

    1 Доллар США - 1,7867 маната

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,7% и составил 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,86% - до 1,8970 маната. Курс рубля вырос на 1,35% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7867
    1 Евро 1.8970
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3374
    1 Аргентинское песо 0.1130
    1 Белорусский рубль 0.9156
    1 Бразильский реал 0.5604
    1 Дирхам ОАЭ 0.4864
    1 Южноафриканский рэнд 0.1320
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0702
    100 Чилийских песо 0.2700
    1 Китайский юань 0.2590
    1 Датская крона 0.2551
    1 Грузинский лари 0.6527
    1 Гонконгский доллар 0.2304
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.1739
    100 Индонезийских рупий 0.0134
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1997
    1 Швейцарский франк 1.7687
    1 Израильский шекель 0.4669
    1 Канадский доллар 1.3580
    1 Кувейтский динар 5.8436
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0257
    100 Ливанских фунтов 0.1185
    1 Малазийский ринггит 0.4003
    1 Мексиканское песо 0.0820
    1 Молдавский лей 0.0890
    1 Египетский фунт 0.0944
    1 Норвежская крона 0.2097
    100 Узбекских сум 0.0552
    1 Польский злотый 0.4339
    1 Сингапурский доллар 1.2512
    1 Саудовский риал 0.4764
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4169
    1 Турецкая лира 0.4742
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.2259
    1 Новый туркменский манат 0.5112
    1 Украинская гривна 0.0655
    100 Японских йен 1.5544
    1 Новозеландский доллар 1.2727
    Золото (1 унция) 2153,0628
    Серебро (1 унция) 29,7307
    Платина (1 унция) 1752,7527
    Палладий (1 унция) 1354,3186
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi