Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2017)

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,7% и составил 1,7867 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,86% - до 1,8970 маната. Курс рубля вырос на 1,35% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7867
|1 Евро
|1.8970
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3374
|1 Аргентинское песо
|0.1130
|1 Белорусский рубль
|0.9156
|1 Бразильский реал
|0.5604
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4864
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1320
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0702
|100 Чилийских песо
|0.2700
|1 Китайский юань
|0.2590
|1 Датская крона
|0.2551
|1 Грузинский лари
|0.6527
|1 Гонконгский доллар
|0.2304
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1739
|100 Индонезийских рупий
|0.0134
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1997
|1 Швейцарский франк
|1.7687
|1 Израильский шекель
|0.4669
|1 Канадский доллар
|1.3580
|1 Кувейтский динар
|5.8436
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0257
|100 Ливанских фунтов
|0.1185
|1 Малазийский ринггит
|0.4003
|1 Мексиканское песо
|0.0820
|1 Молдавский лей
|0.0890
|1 Египетский фунт
|0.0944
|1 Норвежская крона
|0.2097
|100 Узбекских сум
|0.0552
|1 Польский злотый
|0.4339
|1 Сингапурский доллар
|1.2512
|1 Саудовский риал
|0.4764
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4169
|1 Турецкая лира
|0.4742
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.2259
|1 Новый туркменский манат
|0.5112
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.5544
|1 Новозеландский доллар
|1.2727
|Золото (1 унция)
|2153,0628
|Серебро (1 унция)
|29,7307
|Платина (1 унция)
|1752,7527
|Палладий (1 унция)
|1354,3186
Tural İbadlıАвтор новости
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