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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2016)

    1 доллар США - 1,7430 маната

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,49% - до 1,8396 маната. Курс рубля вырос на 1,82%, составив 0,0280 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7430
    1 Евро 1.8396
    1 Российский рубль 0.0280
    1 Австралийский доллар 1.2988
    1 Аргентинское песо 0.1090
    1 Белорусский рубль 0.8839
    1 Бразильский реал 0.5159
    1 Дирхам ОАЭ 0.4746
    1 Южноафриканский рэнд 0.1260
    100 Вон Республики Корея 0.1490
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2675
    1 Китайский юань 0.2521
    1 Датская крона 0.2474
    1 Грузинский лари 0.6723
    1 Гонконгский доллар 0.2246
    1 Индийская рупия 0.0258
    1 Английский фунт стерлингов 2.1936
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0048
    1 Шведская крона 0.1898
    1 Швейцарский франк 1.7120
    1 Израильский шекель 0.4556
    1 Канадский доллар 1.3280
    1 Кувейтский динар 5.7105
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1154
    1 Малазийский ринггит 0.3940
    1 Мексиканское песо 0.0858
    1 Молдавский лей 0.0868
    1 Египетский фунт 0.0960
    1 Норвежская крона 0.2057
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.4137
    1 Сингапурский доллар 1.2179
    1 Саудовский риал 0.4646
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3530
    1 Турецкая лира 0.4967
    1 Тайваньский доллар 0.0547
    1 Таджикский сомони 0.2216
    1 Новый туркменский манат 0.4999
    1 Украинская гривна 0.0668
    100 Японских йен 1.5085
    1 Новозеландский доллар 1.2443
    Золото (1 унция) 2028,1548
    Серебро (1 унция) 29,3347
    Платина (1 унция) 1612,2750
    Палладий (1 унция) 1296,7920
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