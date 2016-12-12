Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2016)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,49% - до 1,8396 маната. Курс рубля вырос на 1,82%, составив 0,0280 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7430
|1 Евро
|1.8396
|1 Российский рубль
|0.0280
|1 Австралийский доллар
|1.2988
|1 Аргентинское песо
|0.1090
|1 Белорусский рубль
|0.8839
|1 Бразильский реал
|0.5159
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4746
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1260
|100 Вон Республики Корея
|0.1490
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2675
|1 Китайский юань
|0.2521
|1 Датская крона
|0.2474
|1 Грузинский лари
|0.6723
|1 Гонконгский доллар
|0.2246
|1 Индийская рупия
|0.0258
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1936
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0048
|1 Шведская крона
|0.1898
|1 Швейцарский франк
|1.7120
|1 Израильский шекель
|0.4556
|1 Канадский доллар
|1.3280
|1 Кувейтский динар
|5.7105
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1154
|1 Малазийский ринггит
|0.3940
|1 Мексиканское песо
|0.0858
|1 Молдавский лей
|0.0868
|1 Египетский фунт
|0.0960
|1 Норвежская крона
|0.2057
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.4137
|1 Сингапурский доллар
|1.2179
|1 Саудовский риал
|0.4646
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3530
|1 Турецкая лира
|0.4967
|1 Тайваньский доллар
|0.0547
|1 Таджикский сомони
|0.2216
|1 Новый туркменский манат
|0.4999
|1 Украинская гривна
|0.0668
|100 Японских йен
|1.5085
|1 Новозеландский доллар
|1.2443
|Золото (1 унция)
|2028,1548
|Серебро (1 унция)
|29,3347
|Платина (1 унция)
|1612,2750
|Палладий (1 унция)
|1296,7920
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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