Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2016)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7430 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,49% - до 1,8396 маната. Курс рубля вырос на 1,82%, составив 0,0280 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7430 1 Евро 1.8396 1 Российский рубль 0.0280 1 Австралийский доллар 1.2988 1 Аргентинское песо 0.1090 1 Белорусский рубль 0.8839 1 Бразильский реал 0.5159 1 Дирхам ОАЭ 0.4746 1 Южноафриканский рэнд 0.1260 100 Вон Республики Корея 0.1490 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2675 1 Китайский юань 0.2521 1 Датская крона 0.2474 1 Грузинский лари 0.6723 1 Гонконгский доллар 0.2246 1 Индийская рупия 0.0258 1 Английский фунт стерлингов 2.1936 100 Индонезийских рупий 0.0131 100 Иранских риалов 0.0048 1 Шведская крона 0.1898 1 Швейцарский франк 1.7120 1 Израильский шекель 0.4556 1 Канадский доллар 1.3280 1 Кувейтский динар 5.7105 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1154 1 Малазийский ринггит 0.3940 1 Мексиканское песо 0.0858 1 Молдавский лей 0.0868 1 Египетский фунт 0.0960 1 Норвежская крона 0.2057 100 Узбекских сум 0.0550 1 Польский злотый 0.4137 1 Сингапурский доллар 1.2179 1 Саудовский риал 0.4646 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3530 1 Турецкая лира 0.4967 1 Тайваньский доллар 0.0547 1 Таджикский сомони 0.2216 1 Новый туркменский манат 0.4999 1 Украинская гривна 0.0668 100 Японских йен 1.5085 1 Новозеландский доллар 1.2443 Золото (1 унция) 2028,1548 Серебро (1 унция) 29,3347 Платина (1 унция) 1612,2750 Палладий (1 унция) 1296,7920