Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2018)

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38%, до 1, 9729 маната, курс рубля - на 1,25%, до 0,0257 маната.