Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.10.2018)

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,38%, до 1, 9729 маната, курс рубля - на 1,25%, до 0,0257 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9729
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2108
|1 Аргентинское песо
|0.0464
|1 Белорусский рубль
|0.7955
|1 Бразильский реал
|0.4497
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1167
|100 Вон Республики Корея
|0.1504
|1 Чешская крона
|0.0764
|100 Чилийских песо
|0.2498
|1 Китайский юань
|0.2463
|1 Датская крона
|0.2644
|1 Грузинский лари
|0.6461
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2505
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1896
|1 Швейцарский франк
|1.7173
|1 Израильский шекель
|0.4683
|1 Канадский доллар
|1.3052
|1 Кувейтский динар
|5.6088
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0245
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4094
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.1000
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2074
|100 Узбекских сум
|0.0207
|1 Польский злотый
|0.4581
|1 Сингапурский доллар
|1.2373
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3740
|1 Турецкая лира
|0.2879
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0608
|100 Японских йен
|1.5131
|1 Новозеландский доллар
|1.1083
|Золото (1 унция)
|2073.6090
|Серебро (1 унция)
|24.7924
|Платина (1 унция)
|1428.8840
|Палладий (1 унция)
|1843.5225
Tural İbadlıАвтор новости