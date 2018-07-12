Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2018)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,39%, до 1,9859 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9859
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2552
|1 Аргентинское песо
|0.0621
|1 Белорусский рубль
|0.8643
|1 Бразильский реал
|0.4386
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1256
|100 Вон Республики Корея
|0.1508
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2603
|1 Китайский юань
|0.2541
|1 Датская крона
|0.2664
|1 Грузинский лари
|0.6963
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0248
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2454
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0039
|1 Шведская крона
|0.1930
|1 Швейцарский франк
|1.7076
|1 Израильский шекель
|0.4660
|1 Канадский доллар
|1.2880
|1 Кувейтский динар
|5.6135
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4206
|1 Мексиканское песо
|0.0894
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2099
|100 Узбекских сум
|0.0217
|1 Польский злотый
|0.4577
|1 Сингапурский доллар
|1.2481
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3937
|1 Турецкая лира
|0.3492
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1853
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5152
|1 Новозеландский доллар
|1.1496
|Золото (1 унция)
|2115.9645
|Серебро (1 унция)
|26.9140
|Платина (1 унция)
|1414.5700
|Палладий (1 унция)
|1602.7600
Aynur BayramovaАвтор новости
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