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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2018)

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро упал на 0,39%, до 1,9859 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9859
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2552
    1 Аргентинское песо 0.0621
    1 Белорусский рубль 0.8643
    1 Бразильский реал 0.4386
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1256
    100 Вон Республики Корея 0.1508
    1 Чешская крона 0.0766
    100 Чилийских песо 0.2603
    1 Китайский юань 0.2541
    1 Датская крона 0.2664
    1 Грузинский лари 0.6963
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0248
    1 Английский фунт стерлингов 2.2454
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0039
    1 Шведская крона 0.1930
    1 Швейцарский франк 1.7076
    1 Израильский шекель 0.4660
    1 Канадский доллар 1.2880
    1 Кувейтский динар 5.6135
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1123
    1 Малазийский ринггит 0.4206
    1 Мексиканское песо 0.0894
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2099
    100 Узбекских сум 0.0217
    1 Польский злотый 0.4577
    1 Сингапурский доллар 1.2481
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3937
    1 Турецкая лира 0.3492
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1853
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5152
    1 Новозеландский доллар 1.1496
    Золото (1 унция) 2115.9645
    Серебро (1 унция) 26.9140
    Платина (1 унция) 1414.5700
    Палладий (1 унция) 1602.7600
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