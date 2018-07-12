Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2018)

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,39%, до 1,9859 маната, курс рубля - на 0,36%, до 0,0273 маната.