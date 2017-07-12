Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2017)

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7020 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,84% - до 1,9548 маната. Курс рубля упал на 0,36% - до 0,0281 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7020 1 Евро 1.9548 1 Российский рубль 0.0281 1 Австралийский доллар 1.3024 1 Аргентинское песо 0.1001 1 Белорусский рубль 0.8624 1 Бразильский реал 0.5230 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1257 100 Вон Республики Корея 0.1486 1 Чешская крона 0.0749 100 Чилийских песо 0.2553 1 Китайский юань 0.2508 1 Датская крона 0.2629 1 Грузинский лари 0.7087 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.1878 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2029 1 Швейцарский франк 1.7684 1 Израильский шекель 0.4776 1 Канадский доллар 1.3193 1 Кувейтский динар 5.6125 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3962 1 Мексиканское песо 0.0950 1 Молдавский лей 0.0940 1 Египетский фунт 0.0951 1 Норвежская крона 0.2058 100 Узбекских сум 0.0424 1 Польский злотый 0.4613 1 Сингапурский доллар 1.2331 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3618 1 Турецкая лира 0.4718 1 Тайваньский доллар 0.0559 1 Таджикский сомони 0.1938 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0656 100 Японских йен 1.5007 1 Новозеландский доллар 1.2320 Золото (1 унция) 2061,2071 Серебро (1 унция) 27,0278 Платина (1 унция) 1516,4820 Палладий (1 унция) 1427,9780