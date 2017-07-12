Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2017)

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7020 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,84% - до 1,9548 маната. Курс рубля упал на 0,36% - до 0,0281 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7020
|1 Евро
|1.9548
|1 Российский рубль
|0.0281
|1 Австралийский доллар
|1.3024
|1 Аргентинское песо
|0.1001
|1 Белорусский рубль
|0.8624
|1 Бразильский реал
|0.5230
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1257
|100 Вон Республики Корея
|0.1486
|1 Чешская крона
|0.0749
|100 Чилийских песо
|0.2553
|1 Китайский юань
|0.2508
|1 Датская крона
|0.2629
|1 Грузинский лари
|0.7087
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1878
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2029
|1 Швейцарский франк
|1.7684
|1 Израильский шекель
|0.4776
|1 Канадский доллар
|1.3193
|1 Кувейтский динар
|5.6125
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3962
|1 Мексиканское песо
|0.0950
|1 Молдавский лей
|0.0940
|1 Египетский фунт
|0.0951
|1 Норвежская крона
|0.2058
|100 Узбекских сум
|0.0424
|1 Польский злотый
|0.4613
|1 Сингапурский доллар
|1.2331
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3618
|1 Турецкая лира
|0.4718
|1 Тайваньский доллар
|0.0559
|1 Таджикский сомони
|0.1938
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0656
|100 Японских йен
|1.5007
|1 Новозеландский доллар
|1.2320
|Золото (1 унция)
|2061,2071
|Серебро (1 унция)
|27,0278
|Платина (1 унция)
|1516,4820
|Палладий (1 унция)
|1427,9780
Tural İbadlıАвтор новости
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