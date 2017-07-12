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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7020 маната

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7020 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,84% - до 1,9548 маната. Курс рубля упал на 0,36% - до 0,0281 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7020
    1 Евро 1.9548
    1 Российский рубль 0.0281
    1 Австралийский доллар 1.3024
    1 Аргентинское песо 0.1001
    1 Белорусский рубль 0.8624
    1 Бразильский реал 0.5230
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1257
    100 Вон Республики Корея 0.1486
    1 Чешская крона 0.0749
    100 Чилийских песо 0.2553
    1 Китайский юань 0.2508
    1 Датская крона 0.2629
    1 Грузинский лари 0.7087
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0264
    1 Английский фунт стерлингов 2.1878
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2029
    1 Швейцарский франк 1.7684
    1 Израильский шекель 0.4776
    1 Канадский доллар 1.3193
    1 Кувейтский динар 5.6125
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3962
    1 Мексиканское песо 0.0950
    1 Молдавский лей 0.0940
    1 Египетский фунт 0.0951
    1 Норвежская крона 0.2058
    100 Узбекских сум 0.0424
    1 Польский злотый 0.4613
    1 Сингапурский доллар 1.2331
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3618
    1 Турецкая лира 0.4718
    1 Тайваньский доллар 0.0559
    1 Таджикский сомони 0.1938
    1 Новый туркменский манат 0.4870
    1 Украинская гривна 0.0656
    100 Японских йен 1.5007
    1 Новозеландский доллар 1.2320
    Золото (1 унция) 2061,2071
    Серебро (1 унция) 27,0278
    Платина (1 унция) 1516,4820
    Палладий (1 унция) 1427,9780
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