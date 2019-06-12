​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9268 маната, курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9268
|1 Российский рубль
|0.0263
|1 Австралийский доллар
|1.1812
|1 Аргентинское песо
|0.0380
|1 Белорусский рубль
|0.8175
|1 Бразильский реал
|0.4407
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1159
|100 Вон Республики Корея
|0.1438
|1 Чешская крона
|0.0752
|100 Чилийских песо
|0.2454
|1 Китайский юань
|0.2458
|1 Датская крона
|0.2580
|1 Грузинский лари
|0.6235
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.1626
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1799
|1 Швейцарский франк
|1.7141
|1 Израильский шекель
|0.4749
|1 Канадский доллар
|1.2752
|1 Кувейтский динар
|5.5959
|1 Казахстанский тенге
|0.0044
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4082
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.1015
|1 Норвежская крона
|0.1970
|100 Узбекских сум
|0.0200
|1 Польский злотый
|0.4519
|1 Сингапурский доллар
|1.2456
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3555
|1 Турецкая лира
|0.2929
|1 Тайваньский доллар
|0.0541
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0641
|100 Японских йен
|1.5669
|1 Новозеландский доллар
|1.1168
|Золото (1 унция)
|2265.1565
|Серебро (1 унция)
|25.1684
|Платина (1 унция)
|1391.4500
|Палладий (1 унция)
|2379.9745
Economic DepartmentАвтор новости