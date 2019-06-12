 Наверх

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2019)

​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9268 маната, курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9268
1 Российский рубль 0.0263
1 Австралийский доллар 1.1812
1 Аргентинское песо 0.0380
1 Белорусский рубль 0.8175
1 Бразильский реал 0.4407
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1159
100 Вон Республики Корея 0.1438
1 Чешская крона 0.0752
100 Чилийских песо 0.2454
1 Китайский юань 0.2458
1 Датская крона 0.2580
1 Грузинский лари 0.6235
1 Гонконгский доллар 0.2173
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.1626
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1799
1 Швейцарский франк 1.7141
1 Израильский шекель 0.4749
1 Канадский доллар 1.2752
1 Кувейтский динар 5.5959
1 Казахстанский тенге 0.0044
1 Киргизский сом 0.0236
100 Ливанских фунтов 0.1126
1 Малазийский ринггит 0.4082
1 Мексиканское песо 0.0890
1 Молдавский лей 0.0938
1 Египетский фунт 0.1015
1 Норвежская крона 0.1970
100 Узбекских сум 0.0200
1 Польский злотый 0.4519
1 Сингапурский доллар 1.2456
1 Саудовский риал 0.4532
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3555
1 Турецкая лира 0.2929
1 Тайваньский доллар 0.0541
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0641
100 Японских йен 1.5669
1 Новозеландский доллар 1.1168
Золото (1 унция) 2265.1565
Серебро (1 унция) 25.1684
Платина (1 унция) 1391.4500
Палладий (1 унция) 2379.9745
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi