​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.06.2019)

По данным ЦБА,курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,15% - до 1,9268 маната, курс рубля по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 0,0263 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9268 1 Российский рубль 0.0263 1 Австралийский доллар 1.1812 1 Аргентинское песо 0.0380 1 Белорусский рубль 0.8175 1 Бразильский реал 0.4407 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1159 100 Вон Республики Корея 0.1438 1 Чешская крона 0.0752 100 Чилийских песо 0.2454 1 Китайский юань 0.2458 1 Датская крона 0.2580 1 Грузинский лари 0.6235 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.1626 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1799 1 Швейцарский франк 1.7141 1 Израильский шекель 0.4749 1 Канадский доллар 1.2752 1 Кувейтский динар 5.5959 1 Казахстанский тенге 0.0044 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1126 1 Малазийский ринггит 0.4082 1 Мексиканское песо 0.0890 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.1015 1 Норвежская крона 0.1970 100 Узбекских сум 0.0200 1 Польский злотый 0.4519 1 Сингапурский доллар 1.2456 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3555 1 Турецкая лира 0.2929 1 Тайваньский доллар 0.0541 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0641 100 Японских йен 1.5669 1 Новозеландский доллар 1.1168 Золото (1 унция) 2265.1565 Серебро (1 унция) 25.1684 Платина (1 унция) 1391.4500 Палладий (1 унция) 2379.9745