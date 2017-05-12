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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7025 маната

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7025 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 1,8509 маната. Курс рубля повысился на 0,68% - до 0,0298 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7025
    1 Евро 1.8509
    1 Российский рубль 0.0298
    1 Австралийский доллар 1.2567
    1 Аргентинское песо 0.1102
    1 Белорусский рубль 0.9087
    1 Бразильский реал 0.5421
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1274
    100 Вон Республики Корея 0.1510
    1 Чешская крона 0.0696
    100 Чилийских песо 0.2533
    1 Китайский юань 0.2467
    1 Датская крона 0.2488
    1 Грузинский лари 0.6972
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1946
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1917
    1 Швейцарский франк 1.6896
    1 Израильский шекель 0.4721
    1 Канадский доллар 1.2428
    1 Кувейтский динар 5.5947
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0251
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3916
    1 Мексиканское песо 0.0904
    1 Молдавский лей 0.0915
    1 Египетский фунт 0.0943
    1 Норвежская крона 0.1980
    100 Узбекских сум 0.0452
    1 Польский злотый 0.4380
    1 Сингапурский доллар 1.2087
    1 Саудовский риал 0.4540
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3247
    1 Турецкая лира 0.4758
    1 Тайваньский доллар 0.0564
    1 Таджикский сомони 0.1939
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0644
    100 Японских йен 1.4976
    1 Новозеландский доллар 1.1648
    Золото (1 унция) 2082,4129
    Серебро (1 унция) 27,9159
    Платина (1 унция) 1550,9775
    Палладий (1 унция) 1368,8100
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