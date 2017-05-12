Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2017)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7025 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 1,8509 маната. Курс рубля повысился на 0,68% - до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7025
|1 Евро
|1.8509
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.2567
|1 Аргентинское песо
|0.1102
|1 Белорусский рубль
|0.9087
|1 Бразильский реал
|0.5421
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1274
|100 Вон Республики Корея
|0.1510
|1 Чешская крона
|0.0696
|100 Чилийских песо
|0.2533
|1 Китайский юань
|0.2467
|1 Датская крона
|0.2488
|1 Грузинский лари
|0.6972
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1946
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1917
|1 Швейцарский франк
|1.6896
|1 Израильский шекель
|0.4721
|1 Канадский доллар
|1.2428
|1 Кувейтский динар
|5.5947
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3916
|1 Мексиканское песо
|0.0904
|1 Молдавский лей
|0.0915
|1 Египетский фунт
|0.0943
|1 Норвежская крона
|0.1980
|100 Узбекских сум
|0.0452
|1 Польский злотый
|0.4380
|1 Сингапурский доллар
|1.2087
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3247
|1 Турецкая лира
|0.4758
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1939
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0644
|100 Японских йен
|1.4976
|1 Новозеландский доллар
|1.1648
|Золото (1 унция)
|2082,4129
|Серебро (1 унция)
|27,9159
|Платина (1 унция)
|1550,9775
|Палладий (1 унция)
|1368,8100
Tural İbadlıАвтор новости
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