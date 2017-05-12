Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.05.2017)

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,01% и составил 1,7025 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,01% - до 1,8509 маната. Курс рубля повысился на 0,68% - до 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7025 1 Евро 1.8509 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.2567 1 Аргентинское песо 0.1102 1 Белорусский рубль 0.9087 1 Бразильский реал 0.5421 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1274 100 Вон Республики Корея 0.1510 1 Чешская крона 0.0696 100 Чилийских песо 0.2533 1 Китайский юань 0.2467 1 Датская крона 0.2488 1 Грузинский лари 0.6972 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1946 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1917 1 Швейцарский франк 1.6896 1 Израильский шекель 0.4721 1 Канадский доллар 1.2428 1 Кувейтский динар 5.5947 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0251 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3916 1 Мексиканское песо 0.0904 1 Молдавский лей 0.0915 1 Египетский фунт 0.0943 1 Норвежская крона 0.1980 100 Узбекских сум 0.0452 1 Польский злотый 0.4380 1 Сингапурский доллар 1.2087 1 Саудовский риал 0.4540 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3247 1 Турецкая лира 0.4758 1 Тайваньский доллар 0.0564 1 Таджикский сомони 0.1939 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0644 100 Японских йен 1.4976 1 Новозеландский доллар 1.1648 Золото (1 унция) 2082,4129 Серебро (1 унция) 27,9159 Платина (1 унция) 1550,9775 Палладий (1 унция) 1368,8100